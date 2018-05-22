Кирпичная стена обрушилась на подростка в смоленском лицее

МОСКВА, 22 мая. / ТАСС /. Кирпичная стена обрушилась на подростка на территории лицея в Смоленске. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК по Смоленской области.

"Несколько подростков играли в мяч на спортивной площадке на территории лицея номер 1, расположенного по ул. Багратиона города Смоленска. В процессе игры мяч оказался около хозяйственной постройки, стоящей на территории лицея, рядом со спортивной площадкой. Когда 13-летний мальчик подошёл, чтобы его поднять, на него обрушилась кирпичная стена постройки. Пострадавший госпитализирован в больницу", — сказали в пресс-службе.

Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ «Халатность». «Произведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, опрошен руководитель учебного заведения, изымается необходимая документация и должностные инструкции, с целью установления принадлежности вышеуказанной постройки и ответственности должностных лиц за ее эксплуатацию», — уточнили в СК.