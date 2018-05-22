Ещё
Кирпичная стена обрушилась на подростка в смоленском лицее
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Кирпичная стена обрушилась на подростка в смоленском лицее 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кирпичная стена обрушилась на подростка на территории лицея в Смоленске. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК по Смоленской области.
"Несколько подростков играли в мяч на спортивной площадке на территории лицея номер 1, расположенного по ул. Багратиона города Смоленска. В процессе игры мяч оказался около хозяйственной постройки, стоящей на территории лицея, рядом со спортивной площадкой. Когда 13-летний мальчик подошёл, чтобы его поднять, на него обрушилась кирпичная стена постройки. Пострадавший госпитализирован в больницу", — сказали в пресс-службе.
Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ «Халатность». «Произведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, опрошен руководитель учебного заведения, изымается необходимая документация и должностные инструкции, с целью установления принадлежности вышеуказанной постройки и ответственности должностных лиц за ее эксплуатацию», — уточнили в СК.
ТАСС: последние новости
Проездные билеты для занимающихся спортом детей появились в Северной Осетии Власти Севастополя в этом году направят на оздоровление на 35% больше детей В одном из микрорайонов Владикавказа до конца года построят детсад с бассейном
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Актёры, которые бесят друг друга
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение