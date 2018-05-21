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Видео: кирпичная стена около школы в Смоленске упала прямо на подростка
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Видео: кирпичная стена около школы в Смоленске упала прямо на подростка 

ТРК «Петербург-Пятый канал» 4 часа назад
В Смоленске выясняются обстоятельства обрушения стены на 15-летнего ученика одной из школ. Вечером в понедельник кирпичная кладка здания, которое располагается возле спортивной площадки образовательного учреждения обрушилась и придавила подростка, сообщает издание readovka.ru.
Свидетели произошедшего бросились на помощь мальчику и увидели, что он находится под грудой кирпичей почти полностью и побоялись его трогать до приезда медиков.
Как стало известно Пятому каналу, дети играли на площадке в баскетбол и пострадавший мальчик подбежал к ограждению забрать укатившийся мяч, когда на него повалилась стена. В настоящее время ребенок госпитализирован. У него диагностированы повреждения ноги и бока.
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