Видео: кирпичная стена около школы в Смоленске упала прямо на подростка

В Смоленске выясняются обстоятельства обрушения стены на 15-летнего ученика одной из школ. Вечером в понедельник кирпичная кладка здания, которое располагается возле спортивной площадки образовательного учреждения обрушилась и придавила подростка, сообщает издание readovka.ru.

Свидетели произошедшего бросились на помощь мальчику и увидели, что он находится под грудой кирпичей почти полностью и побоялись его трогать до приезда медиков.

Как стало известно Пятому каналу, дети играли на площадке в баскетбол и пострадавший мальчик подбежал к ограждению забрать укатившийся мяч, когда на него повалилась стена. В настоящее время ребенок госпитализирован. У него диагностированы повреждения ноги и бока.