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Персональные данные детей обработают с согласия их родителей
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Персональные данные детей обработают с согласия их родителей 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Обрабатывать персональные данные несовершеннолетних нельзя будет без согласия их законных представителей. Законопроект, внесённый в Госдуму группой депутатов во главе с Антоном Горелкиным, палата планирует рассмотреть в первом чтении 22 мая.
В действующем Законе «О персональных данных» порядок сбора, обработки и хранения персональных данных детей не определен, хотя данные детей используются в детских садах, школах и поликлиниках, поясняет Горелкин.
Сейчас возможность получения согласия на обработку персональных данных от третьих лиц предусмотрена, если субъект персональных данных недееспособен — в таком случае его дает его законный представитель.
При этом дети до 18 лет, с одной стороны, не являются недееспособными, но с другой — не в полной мере дееспособны. Из-за этого целесообразнее предоставлять полномочия по согласию на обработку персональных данных несовершеннолетних граждан их законным представителям, считают авторы законопроекта.
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