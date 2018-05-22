Персональные данные детей обработают с согласия их родителей

Обрабатывать персональные данные несовершеннолетних нельзя будет без согласия их законных представителей. Законопроект, внесённый в Госдуму группой депутатов во главе с Антоном Горелкиным , палата планирует рассмотреть в первом чтении 22 мая.

В действующем Законе «О персональных данных» порядок сбора, обработки и хранения персональных данных детей не определен, хотя данные детей используются в детских садах, школах и поликлиниках, поясняет Горелкин.

Сейчас возможность получения согласия на обработку персональных данных от третьих лиц предусмотрена, если субъект персональных данных недееспособен — в таком случае его дает его законный представитель.

При этом дети до 18 лет, с одной стороны, не являются недееспособными, но с другой — не в полной мере дееспособны. Из-за этого целесообразнее предоставлять полномочия по согласию на обработку персональных данных несовершеннолетних граждан их законным представителям, считают авторы законопроекта.