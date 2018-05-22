Почти 1,2 тыс. школьников Химок отдохнут в июне-июле в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в подмосковных Химках начнут свою работу с 4 июня. Всего в 2018 г. в оздоровительных лагерях округа побывают 1 тыс. 170 детей. Родительская плата за лагерь составляет 10% от ее полной стоимости. Остальные расходы на себя взяла администрация муниципалитета. Дети, относящиеся к социально незащищенным категориям, будут обеспечены бесплатными путевками», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первая смена стартует 4 июня, а завершится 29 июня. Вторая смена стартует 2 июля и завершится 27 июля. Кроме того, впервые в Химках на базе лицея №11 будет работать летний образовательный лагерь. Обучающая программа в нем рассчитана на детей в возрасте 12-15 лет. Проект реализован в рамках программы «Полезное лето». Образовательная программа позволит детям во время каникул подтянуть свои знания по физике, математике, английскому языку и другим предметам.