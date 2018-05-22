Избитый медсестрой младенец обрел семью

Девочку, которая восемь месяцев находилась в детской больнице города Новосибирска, взяли под опеку. По сообщению регионального уполномоченного по правам ребенка, для малышки была подобрана семья с учетом максимального обеспечения интересов девочки, ребенок чувствует себя хорошо и во врачебном уходе более не нуждается.

После того как в начале апреля в социальных сетях появилась информация о жестоком обращении медсестры с маленькой пациенткой, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова связалась с региональным уполномоченным, было направлено письмо прокурору Новосибирска. В результате чего девочка в короткие сроки из больницы была переведена в Дом ребенка, появилось много желающих, которые захотели стать приемными родителями или опекунами для малышки. Общественниками была сформирована инициативная группа, которая наблюдала за происходящим.

«Я очень рада, что у малышки появилась семья и сейчас у нее все хорошо, — говорит уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. — Но то, что произошло, просто не укладывается в голове… Ребенку в установленные сроки не была определена должная форма устройства, что не обеспечило защиту прав, интересов девочки, не говоря уже об агрессии в адрес ребенка со стороны медицинского работника. Действия в рамках законодательства предполагают личную ответственность каждого, от кого зависит судьба ребенка».

Изначально девочка оказалась в больнице по медицинским показаниям, и после выздоровления мать была должна забрать малышку, но явно не торопилась. За все восемь месяцев мама ни разу не навестила дочку и не интересовалась состоянием ее здоровья.

Добавим, что в начале мая суд Ленинского района Новосибирска вынес постановление в отношении медсестры детской ГКБ № 4 имени Гераськова. Юлия Д. была оштрафована на 15 тысяч рублей и уволена из больницы.

Напомним, видео, снятое одной из мам, проходящей с ребенком лечение в 4-й детской городской клинической больнице Новосибирска, попало в Сеть и вызвало огромный общественный резонанс. По словам женщины, в ожидании очереди на процедуры она стала свидетельницей избиения младенца медсестрой. По ее словам, медик подходила к малышке, поднимала и бросала на постель, потом таскала по кровати, беря за одну ручку.