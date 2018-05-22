Пострадавшая от действий медсестры отказница обрела семью в Новосибирске

В Новосибирске девятимесячная малышка‐отказница, с которой жестоко обращалась медсестра, обрела дом и семью. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс‐службу детского омбудсмена Анны Кузнецовой

«Для малышки была подобрана семья с учетом максимального обеспечения интересов девочки», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что девочка не нуждается в уходе медиков и чувствует себя хорошо.

В апреле один из пациентов новосибирской детской больницы № 4 снял на камеру мобильного телефона, как медсестра при обследовании девятимесячной девочки жестоко обращается с ней. Видео попало в Сеть. По данному факту было возбуждено уголовное дело.