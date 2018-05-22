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Пострадавшая от действий медсестры отказница обрела семью в Новосибирске
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Пострадавшая от действий медсестры отказница обрела семью в Новосибирске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ГТРК Новосибирск
В Новосибирске девятимесячная малышка‐отказница, с которой жестоко обращалась медсестра, обрела дом и семью. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс‐службу детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
«Для малышки была подобрана семья с учетом максимального обеспечения интересов девочки», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что девочка не нуждается в уходе медиков и чувствует себя хорошо.
В апреле один из пациентов новосибирской детской больницы № 4 снял на камеру мобильного телефона, как медсестра при обследовании девятимесячной девочки жестоко обращается с ней. Видео попало в Сеть. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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