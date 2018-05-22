Ещё
Младенец едва не выпал из окна, пока спала мать
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Младенец едва не выпал из окна, пока спала мать 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Звонок на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в понедельник, 21 мая, в 12 часов 51 минуту. Очевидец рассказал, что на подоконнике второго этажа в доме, расположенном на улице Бориса Богаткова, сидит ребенок. При этом окно распахнуто, а москитная сетка сорвана.
На место незамедлительно выдвинулись спасатели. Оказалось, что мать мальчика уснула. Ее разбудили, младенца сняли с подоконника. Операция по спасению заняла 14 минут.
Специалисты предупреждают: открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Каждый год от падений с высоты гибнет большое количество детей, передает пресс-центр мэрии.
В Новосибирске с начала 2018 года уже два ребенка выпали из окон многоэтажных домов в Ленинском (со смертельным исходом) и Первомайском районах. Характерным фактом является то, что во время несчастных случаев родители находятся дома и оставляют своих детей без присмотра в одной из комнат квартиры при открытых окнах.
В августе в Новосибирске молодая женщина оставила без присмотра троих малолетних детей, чтобы сходить в магазин, и это привело к трагическим последствиям. Самый маленький ребенок выпал из окна и погиб. Суд вынес матери приговор.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Избитый медсестрой младенец обрел семью Телеведущий Леонид Каневский снимает фильм о сатане из Новосибирска Спектакль на вокзале «Новосибирск-Главный» сыграют на Рождественском фестивале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Фильмы, которые никто не смотрит два раза6
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Киноленты, которые лишили актёров жизни1
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение