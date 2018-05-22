Младенец едва не выпал из окна, пока спала мать

Звонок на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в понедельник, 21 мая, в 12 часов 51 минуту. Очевидец рассказал, что на подоконнике второго этажа в доме, расположенном на улице Бориса Богаткова, сидит ребенок. При этом окно распахнуто, а москитная сетка сорвана.

На место незамедлительно выдвинулись спасатели. Оказалось, что мать мальчика уснула. Ее разбудили, младенца сняли с подоконника. Операция по спасению заняла 14 минут.

Специалисты предупреждают: открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Каждый год от падений с высоты гибнет большое количество детей, передает пресс-центр мэрии.

В Новосибирске с начала 2018 года уже два ребенка выпали из окон многоэтажных домов в Ленинском (со смертельным исходом) и Первомайском районах. Характерным фактом является то, что во время несчастных случаев родители находятся дома и оставляют своих детей без присмотра в одной из комнат квартиры при открытых окнах.

В августе в Новосибирске молодая женщина оставила без присмотра троих малолетних детей, чтобы сходить в магазин, и это привело к трагическим последствиям. Самый маленький ребенок выпал из окна и погиб. Суд вынес матери приговор.