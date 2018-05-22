Собираем дорожную аптечку в автопутешествие с ребенком: полезный список

Совсем скоро родители с детьми отправятся на летний отдых. Многие семьи выберут путешествие на машине. Подготовиться к такой поездке стоит очень внимательно, чтобы все необходимое было под рукой. Особенно тщательно нужно подойти к вопросу наполнения дорожной аптечки, ведь во время отдыха аптека не всегда бывает доступна, да и не все лекарства в разных странах можно купить без рецепта.

«Летидор» предлагает вам подробный список препаратов, которые могут понадобиться в дороге.

Укачивание в транспорте

К сожалению, многие дети с трудом переносят транспорт. Чаще всего кинетоз — комплекс симптомов, которые возникают при укачивании — беспокоит детей от двух до двенадцати лет, связано это с развивающимся вестибулярным аппаратом. Если симптомы укачивания уже проявлялись и раньше, то к длительной поездке нужно подготовиться заранее.

Есть несколько групп препаратов, которые снижают влияние на вестибулярный препарат, но лучше подбирать их вместе с врачом, поскольку у них есть побочные действия: сухость во рту, заторможенность, сонливость, нарушение зрения. Важно помнить, что такие лекарства дают ребенку в определенное время до поездки, некоторые за 30-60 минут, другие за сутки. Кроме того, у разных препаратов есть возрастные ограничения — от года, от трех лет, меняется и дозировка.

Температура

Лекарства, которые помогают сбить высокую температуру, могут быть на основе парацетамола или ибупрофена. Эти препараты могут быть в форме таблеток, свечей или сиропа.

Во-первых, родители должны знать, какие лекарства помогают ребенку: парацетамол или ибупрофен.

Во-вторых, в какой форме этот препарат легче давать. Совсем маленьким детям больше подойдут свечи или сироп. Если же ребенок способен принимать таблетки, то это самый оптимальный вариант, поскольку они занимают меньше всего места в аптечке.

Что касается свечей, то хоть их и удобнее всего использовать у младенцев, но в дороге они могут растаять.

Поэтому если это единственно возможный для вас способ дать жаропонижающее, то постарайтесь положить свечи в самое прохладное место в машине.

Насморк

В аптечке обязательно должны быть сосудосуживающие препараты в форме капель или спрея. У детей первого года жизни чаще используют капли на основе фенилэфрина, а у детей в возрасте от двух лет — на основе ксилометазолина.

Будьте внимательны при покупке таких капель — концентрация действующего вещества у них разная, назначается детям в зависимости от возраста.

Кроме того, для маленьких детей чаще используют капли, а не спреи.

Могут пригодиться капли или спреи на основе морской воды, их применяют в комплексной терапии при лечении различных ЛОР-заболеваний, а также в профилактических целях.

Кроме того, их можно использовать для ежедневной гигиенической очистки слизистой носа. Хоть эти препараты чаще всего являются безопасными и могут применяться без назначения врача, важно помнить о возрастных ограничениях, обычно это связано с формой выпуска.

Расстройство желудка

Диарея и рвота могут возникать не только при отравлении или ротавирусной инфекции, но и после употребления плохо промытых продуктов или несвоевременном введении продуктов прикорма. В серьезных случаях ребенка необходимо показать врачу, но на всякий случай в аптечке должны быть сорбенты, которые «забирают» токсичные продукты и способствуют нормализации стула.

Как правило, сорбенты не имеют ограничений по возрасту, однако дозировка у грудничков, дошкольников и подростков будет разной.

Кроме того, для малышей, как правило, предлагают более удобные формы препаратов в виде жидкости или суспензии, например.

При диарее и рвоте ребенок теряет большое количество жидкости, поэтому важно положить в аптечку средство для пероральной регидратации. Обычно это порошок, который разводится в воде, им необходимо выпаивать ребенка, чтобы не допустить обезвоживания организма.

Аллергия

Столкнуться с аллергической реакцией на растения или пищу можно в любой момент. Поэтому в аптечке про запас (даже если в семье неизвестны подобные случаи) нужно иметь хотя бы один антигистаминный препарат на основе цитиризина или лоратадина. Будьте внимательны при выборе формы препарата: для детей раннего возраста производители предлагают капли. Кроме того, для подобных лекарств существуют строгие возрастные противопоказания.

Раны и порезы

В этих случаях потребуются кровоостанавливающие и антисептические препараты. Как минимум нужно иметь под рукой перекись водорода, хлоргексидин или йод для обработки небольших ран. Для детей лучше использовать такие средства, которые не вызывают жжения и которыми удобно обработать любую поверхность (спреи, аэрозоли), причем не только вокруг раны, но и саму рану.

Не забудьте также положить в аптечку стерильный марлевый бинт и пластыри разных размеров.

Ожоги

Для обработки небольшого участка кожи потребуется препарат в виде спрея на основе пантенола. Такое средство не вызывает жжения и способствует быстрому заживлению пораженной кожи.

Кроме того, в дороге всегда хорошо иметь под рукой термальную воду. Она увлажняет кожу, освежает, если становится очень жарко, тонизирует. Возрастных ограничений, как правило, нет, поэтому чаще всего она подходит даже для маленьких детей.

Фото: Shuttestock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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