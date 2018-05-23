Детство без опасности. К чему может привести родительская беспечность?

Закрой окно!

Одно из них — падение из окон с большой высоты. Статистика таких происшествий очень печальна: в нашем регионе в прошлом году они занимали 4 место в рейтинге несчастных случаев, произошедших с детьми, уступая отравлениям, ожогам и другим падениям с высоты. По данным МЧС, в 2017-м из окон выпало 32 ребёнка, двое из них погибли. С начала 2018-го из окон уже выпали 10 малышей, один погиб. Во всех несчастьях, по мнению специалистов, главная вина лежит на родителях, их легкомыслие приводит к тому, что ежедневно, по меньшей мере, с один ребёнок попадает в беду.

Ситуация не оставила равнодушными общественников из организации «Клуб „Губерния“, которые решили привлечь внимание к насущной проблеме, и придумали проект „Детство без опасности“, приуроченную именно к летним каникулам. К ним присоединились волонтёрское движение „Давай улыбнёмся“, молодёжный проект „Область комиксов“ и еженедельник » АиФ в Восточной Сибири».

Первым мероприятием проекта «Детство без опасности» стал флеш-моб «Окно — опасность для ребёнка», который прошёл в Иркутске 19 мая.

— Мы очень обеспокоены ситуацией, связанной с выпадением детей из окон, и считаем, что будет не лишним ещё раз напомнить взрослым, какую опасность таит в себе открытое окно. Ведь ребёнок-то об этом не знает, открытое окно для него — это просто интересная игра, — поясняет замдиректора Клуба «Губерния» Ирина Хорошева. — Только взрослый человек может обеспечить безопасность ребёнка. Если открыл окно, то ни на секунду нельзя оставлять маленького человека без присмотра. Страшнее трагедии, чем смерть ребенка или его тяжёлые травмы, нет ничего.

«Беспокойное сердце»

Участники флэш-моба, в том числе и я с двумя трёхлетними дочками, собрались у памятника Юрию Гагарину , где раздавали прохожим листовки, призывающие родителей быть внимательными и не оставлять своих чад без присмотра. Постепенно к нам присоединялись семьи с маленькими детьми, для которых эта тема особенно актуальна. А затем взрослые и дети выстроились в форму небольшого сердца, символизирующего беспокойство за безопасность детей.

Активное участие в мероприятии приняли больничные клоуны движения «Давай улыбнёмся» — они пришли прямо из детской Ивано-Матрёнинской больницы. Ребята, кстати, побывали там уже не раз, чтобы в шутливой форме напомнить детям и их родителям об опасности открытых окон, а также о том, что москитные сетки не рассчитаны на вес даже маленького ребёнка.

Михаил Зверев , волонтёр движения считает, что эта тема будет актуальной всегда.

— Здорово, что подняли такую тему, — говорит он об организаторах акции. — Движение «Давай улыбнёмся» поддержали проект «Детство без опасности», и мы сделали выход в больницу с темой: «Закрой окно, дома ребёнок». Как оказалось, все дети лучше нас знали, что вылезать в окна не хорошо, нам оставалось только удивляться их осведомленности. А вот взрослые порой забывают самые простые истины.

Кстати

Проект запущен и в социальных сетях. Его можно найти по хэштегам #детство_без_опасностей, #закройокнодомаребенок. Интернет участниками проекта в основном стали неравнодушные мамы.

— Мы с сыном присоединяемся к флешмобу #детство_без_опасностей, потому что нет страшнее беды, которую можно было предотвратить, — пишет на своей страничке в Instagram Ксения Бондарева из Нижнеудинска. — Сейчас почти в каждой компании, которая занимается установкой окон, есть системы детской безопасности разного функционала и на любой кошелёк. Пожалуйста, обезопасьте свои окна, этих трагедий легче избежать, чем потом убиваться от безысходности!