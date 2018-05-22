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В Иркутске дали старт проекту «Детство без опасности»
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В Иркутске дали старт проекту «Детство без опасности» 

АиФ Иркутск 4 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
19 мая в Иркутске у памятника Юрию Гагарину общественная организация «Клуб „Губерния“ при поддержке волонтёрского движения „Давай улыбнёмся“, молодёжного проекта „Область комиксов“ и еженедельника »АиФ в Восточной Сибири» дали старт проекту «Детство без опасности».
На набережной прошло первое мероприятие проекта под названием «Окно — опасность для ребёнка». Статистика выпадения детей из окон очень печальна: в нашем регионе в прошлом году они занимали 4 место в рейтинге несчастных случаев, произошедших с детьми, уступая отравлениям, ожогам и другим падениям с высоты. По данным МЧС, в 2017-м из окон выпало 32 ребёнка, двое из них погибли. С начала 2018-го из окон уже выпали 10 малышей, один погиб. Во всех несчастьях, по мнению специалистов, главная вина лежит на родителях, их легкомыслие приводит к тому, что ежедневно, по меньшей мере, с один ребёнок попадает в беду.
— Мы очень обеспокоены ситуацией, связанной с выпадением детей из окон, и считаем, что будет не лишним ещё раз напомнить взрослым, какую опасность таит в себе открытое окно. Ведь ребёнок-то об этом не знает, открытое окно для него — это просто интересная игра, — поясняет замдиректора Клуба «Губерния» Ирина Хорошева. — Только взрослый человек может обеспечить безопасность ребёнка. Если открыл окно, то ни на секунду нельзя оставлять маленького человека без присмотра. Страшнее трагедии, чем смерть ребенка или его тяжёлые травмы, нет ничего.
Участники акции раздавали прохожим листовки, призывающие родителей быть внимательными и не оставлять своих чад без присмотра. А затем взрослые и дети провели флеш-моб — выстроились в форму небольшого сердца, символизирующего беспокойство за безопасность детей.
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