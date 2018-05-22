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Всероссийский День детского сердца прошел в Югре
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Всероссийский День детского сердца прошел в Югре 

АиФ Югра 4 часа назад
Фото: АиФ Югра
Окружной кардиодиспансер присоединился ко всероссийскому Дню детского сердца.
Более 30 регионов страны смогли обменяться своим опытом в лечении детских сердечных патологий. «Соединил» кардиологов телемост. Югорчане поделились с коллегами из других российских регионов своим опытом хирургического лечения и диспансерного наблюдения детей.
По словам заместителя главного врача ОКД «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Валерия Ромашкина: «В рамках телемоста было отмечено, что сегодня очень важно привлечь внимание общества к проблемам врожденного порока сердца. Любые аномалии развития в цивилизованном обществе должны быть в центре внимания. А врожденные пороки сердца — наиболее распространенные. Подавляющее число пороков особо тяжелой формы без хирургической коррекции приводят к летальным исходам в первые месяцы и даже в первые дни жизни. Кардиохирургия позволяет детям, рожденным с такими аномалиями, прожить долгую и счастливую жизнь», — подчеркнул Валерий Ромашкин.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире рождается полтора миллиона детей с врожденным пороком сердца. В связи с этим, в День детского сердца сургутский кардиодиспансер устроил для детей с врожденными пороками сердца настоящий праздник. В Музее сердца специалисты рассказали о том, как оказать первую помощь при возникновении сердечно-сосудистой катастрофы.
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