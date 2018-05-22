Степашка из «Спокойной ночи, малыши» приедет к костромским детям

Кострома присоединится к акции «Мир без слез» (0+), узнал KOSTROMA.TODAY. В рамках акции в областную детскую больницу приедут герои передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Детей навестят Филя, Степашка и заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, голосом которой говорит Степашка.

Как пишет газета «Северная правда», также детской больнице выделят 1,5 миллиона рублей на модернизацию.

А легендарные персонажи устроят представление для малышей. Всем детям будут вручены подарки.

В 2014 году в рамках акции «Мир без слез» детской областной больнице передали новые кровати, тумбочки, шкафы, столы и стулья. В 2016 году — оборудование для диагностики и лечения заболеваний ЖКТ.