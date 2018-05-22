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Степашка из «Спокойной ночи, малыши» приедет к костромским детям
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Степашка из «Спокойной ночи, малыши» приедет к костромским детям 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Кострома присоединится к акции «Мир без слез» (0+), узнал KOSTROMA.TODAY. В рамках акции в областную детскую больницу приедут герои передачи «Спокойной ночи, малыши!»
Детей навестят Филя, Степашка и заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, голосом которой говорит Степашка.
Как пишет газета «Северная правда», также детской больнице выделят 1,5 миллиона рублей на модернизацию.
А легендарные персонажи устроят представление для малышей. Всем детям будут вручены подарки.
В 2014 году в рамках акции «Мир без слез» детской областной больнице передали новые кровати, тумбочки, шкафы, столы и стулья. В 2016 году — оборудование для диагностики и лечения заболеваний ЖКТ.
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