Трудовое лето. Ямальские подростки выстроились в очередь на биржи труда

На Ямале летом трудоустроят четыре с половиной тысячи подростков. В 2018 году на организацию временной занятости работодатели, а также региональный и муниципальные бюджеты направят более 100 млн рублей.

В первую очередь рабочими местами обеспечат подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей из многодетных и неполных семей, трудных подростков и из числа КМНС. Как рассказали в окружном департаменте занятости населения, заработная плата за полный отработанный месяц составляет 11 тыс. 163 рубля увеличенная на районный коэффициент и надбавку за работу в районах Крайнего Севера.

Примечательно, что с каждым годом возможность самостоятельно заработать деньги привлекает все больше подростков. Традиционно они участвуют в работах по благоустройству и озеленению территорий, выполняют мелкие ремонтные и подсобные работы, трудятся в теплицах, работают курьерами, помогают соцработникам, многие привлекаются к обслуживанию культурно-массовых мероприятий.