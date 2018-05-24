Трудовое лето. Ямальские подростки выстроились в очередь на биржи труда 

На Ямале летом трудоустроят четыре с половиной тысячи подростков. В 2018 году на организацию временной занятости работодатели, а также региональный и муниципальные бюджеты направят более 100 млн рублей.
В первую очередь рабочими местами обеспечат подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей из многодетных и неполных семей, трудных подростков и из числа КМНС. Как рассказали в окружном департаменте занятости населения, заработная плата за полный отработанный месяц составляет 11 тыс. 163 рубля увеличенная на районный коэффициент и надбавку за работу в районах Крайнего Севера.
Примечательно, что с каждым годом возможность самостоятельно заработать деньги привлекает все больше подростков. Традиционно они участвуют в работах по благоустройству и озеленению территорий, выполняют мелкие ремонтные и подсобные работы, трудятся в теплицах, работают курьерами, помогают соцработникам, многие привлекаются к обслуживанию культурно-массовых мероприятий.
Найти работу ямальские подростки могут не только летом. С начала 2018 года было трудоустроено 63 подростка, из них 21 — из многодетных семей, 6 — состоят на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних, 5 — инвалиды, 2 — из малообеспеченных семей, один — сирота. Всего в этом году планируется трудоустроить 4800 подростков.