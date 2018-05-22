«Шаг» поможет шагнуть к исцелению. На Ямал приехали тюменские специалисты

Научить детей идти к исцелению — это главная цель поезди тюменских специалистов на Ямал. В Ноябрьске по инициативе благотворительного фонда «Ямине» работает детский коррекционно-развивающий центр «Шаг».

Специалисты работают по уникальной методике — воздействуя на определенные группы мышц, они корректируют работу головного мозга.

В течение двух недель они проведут специальные занятия с группой детей-инвалидов, а также с задержкой психического развития. Нейропсихолог, логопед, психолог и педагог-психолог с учетом особенностей каждого ребенка проведут четыре коррекционных занятия.

В программе когнитивная коррекция — это «умные» движения, задания, игры, а также выстроенные в определенной последовательности специально подобранные дыхательные, тонические, сенсорные и расслабляющие комплексы.

Логопед-дефектолог «запустит» речь у неговорящих детей с помощью Логосистем и научит правильно слышать звуки в словах, согласовывать слова в предложения, научит развернуто рассказывать истории и пересказывать текст, проведет занятия по исправлению нарушений письма и чтения.

Специалисты центра уверены, к таким детям нужен особый подход, много любви и заботы. Здесь многое зависит от семьи, именно поэтому тюменцы работают в контакте с родителями. Многим они в буквальном смысле слова открывают собственного ребенка — учат слышать его потребности и объясняют: волшебной таблетки не бывает, шаги к исцелению — это большой труд семьи, ребенка и специалистов.

Ямальские дети уже знакомы с работой центра, одни ездили в «Шаг» самостоятельно, другие — по направлению фонда «Ямине». Приехав однажды, практически все возвращаются, желая не только закрепить, но и улучшить достигнутый результат.

«После двух курсов в центре моему ребенку врач отменила практически все лекарственные препараты. Изменения увидела не только я, но и окружающие. У нас появилась надежда на полную социализацию и перспективы в будущем, а это главное», — рассказала мама одного из детей.