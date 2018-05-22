Хирурги Беларуси и России впервые провели совместные операции на позвоночнике

Белорусские и российские хирурги провели в Минске первые совместные операции по исправлению врожденных деформаций и повреждений позвоночника. Пациентами стали дети, которым нет и трех лет, сообщает телеканал БелРос.

Операции сделаны в рамках специальной программы Союзного государства «Спинальные системы», которая будет работать до конца 2020-го года.

"Впервые в плане реализации этой программы Союзного государства по спинальным системам проводится скрининг. То есть мы ведем статистический учет детей с такой тяжёлой врождённой патологией, формируем группы детей, которые будут прооперированы", — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории РНПЦ травматологии и ортопедии Республики Беларусь Павел Бобрик.

Виртуальную модель имплантов для прооперированных детей сделали математики и физики, после чего её напечатали на 3D-принтере. С помощью таких спинальных систем врачи фиксируют пораженные участки позвоночника в нужном положении.

"В этом возрасте ребенка деформация сама по себе ещё небольшая. Она мобильна и легко исправляется", — отметил нейрохирург, замдиректора ФГБУ НИДОИ им. Г. И. Турнера (Санкт-Петербург) Сергей Виссарионов.

Осенью российские специалисты снова приедут в Минск. Пока же белорусские врачи с помощью молекулярных и генетических исследований определят детей, которым необходимо хирургическое вмешательство.