Ещё
Хирурги Беларуси и России впервые провели совместные операции на позвоночнике
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Хирурги Беларуси и России впервые провели совместные операции на позвоночнике 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Белорусские и российские хирурги провели в Минске первые совместные операции по исправлению врожденных деформаций и повреждений позвоночника. Пациентами стали дети, которым нет и трех лет, сообщает телеканал БелРос.
Операции сделаны в рамках специальной программы Союзного государства «Спинальные системы», которая будет работать до конца 2020-го года.
"Впервые в плане реализации этой программы Союзного государства по спинальным системам проводится скрининг. То есть мы ведем статистический учет детей с такой тяжёлой врождённой патологией, формируем группы детей, которые будут прооперированы", — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории РНПЦ травматологии и ортопедии Республики Беларусь Павел Бобрик.
Виртуальную модель имплантов для прооперированных детей сделали математики и физики, после чего её напечатали на 3D-принтере. С помощью таких спинальных систем врачи фиксируют пораженные участки позвоночника в нужном положении.
"В этом возрасте ребенка деформация сама по себе ещё небольшая. Она мобильна и легко исправляется", — отметил нейрохирург, замдиректора ФГБУ НИДОИ им. Г. И. Турнера (Санкт-Петербург) Сергей Виссарионов.
Осенью российские специалисты снова приедут в Минск. Пока же белорусские врачи с помощью молекулярных и генетических исследований определят детей, которым необходимо хирургическое вмешательство.
Российская Газета: последние новости
Кто оплатит путевку детям орловчан, оставшихся без зарплаты "Хорошего мальчика" с Хабенским представят на "Кинотавре" В Москве пройдут Дни белорусского кино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актёры, которые бесят друг друга
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Фильмы, которые никто не смотрит два раза8
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение