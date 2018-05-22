Отравление во Львовской области: госпитализировано пятеро детей

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации ЛОГА.

Уточняется, что в период с 16 до 21 мая в инфекционное отделение Сокальской центральной районной больницы госпитализировали пятерых детей, которые посещали детский сад №7 в Сокале.

У всех пострадавших детей одинаковый диагноз — острый гастроэнтероколит. Состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Медики проводят комплекс лечебно —диагностических мероприятий.

21 мая в одной из школ города Николаева произошло массовое отравление детей. Как сообщили в Минздраве Украины, в больницы доставили 39 человек, при этом два ребенка попали в реанимацию. Всего из школы эвакуировали 400 учеников.

Предварительно установлено, что причиной ухудшения состояния здоровья несовершеннолетних стал распыленный неизвестными аэрозоль. При этом специалисты, исследовав замеры воздуха, опасных веществ не обнаружили.