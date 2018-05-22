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Отравление во Львовской области: госпитализировано пятеро детей
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Отравление во Львовской области: госпитализировано пятеро детей 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации ЛОГА.
Уточняется, что в период с 16 до 21 мая в инфекционное отделение Сокальской центральной районной больницы госпитализировали пятерых детей, которые посещали детский сад №7 в Сокале.
У всех пострадавших детей одинаковый диагноз — острый гастроэнтероколит. Состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Медики проводят комплекс лечебно —диагностических мероприятий.
21 мая в одной из школ города Николаева произошло массовое отравление детей. Как сообщили в Минздраве Украины, в больницы доставили 39 человек, при этом два ребенка попали в реанимацию. Всего из школы эвакуировали 400 учеников.
Предварительно установлено, что причиной ухудшения состояния здоровья несовершеннолетних стал распыленный неизвестными аэрозоль. При этом специалисты, исследовав замеры воздуха, опасных веществ не обнаружили.
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