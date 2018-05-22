Лагерь в преддверии открытия. Журналисты побывали в «Лесной поляне»

Журналистов позвали в пресс-тур — показать, как готовится к открытию один из близлежащих к Омску загородных лагерей. Однако произошла путаница, и вместо «Дружных ребят» Омского района представителей СМИ привезли в «Лесную Поляну» Таврического района.

Для администрации визит журналистов был, конечно, как снег на голову. Однако выгонять не стали, напротив, провели по лагерю и рассказали, как готовятся к открытию сезона.

Дети не замерзнут!

Площадь лагеря составляет два гектара. На территории расположено восемь корпусов, каждый из которых способен вместить до 42 человек. В одной комнате могут жить до пяти детей, у каждого будут кровать и тумбочка. Тёплый санузел есть в каждом корпусе, душевые с горячей водой доступны в любое время суток. Несмотря на любую погоду дети не замерзнут — в корпусах проведено электротопление. Для вожатых выделены специальные комнаты с отдельной душевой кабиной и туалетом.

Покрашенный пол, новая сцена — это лишь малая часть того, какие работы провели здесь. Ремонт, начавшийся в марте, кажется, затронул все уголки лагеря: в варочном цехе проведена новая вентиляция, в корпусах ещё чувствуется запах краски, даже веранды для обеда в столовой коснулось обновление. В прошлом году оборудовали медицинский корпус, в котором размещена комната приема, осмотра и процедурный кабинет.

«Помпы для воды уже приготовлены. Но если что, вода в корпусах централизованная, можно пить хоть из-под крана, также на улице стоят фонтанчики», — сообщает начальник хозяйственного отдела Владимир Емельянов . На заметку родителям: кормят здесь качественно. В рационе всё лето есть, кисломолочная продукция, а в столовой производится собственная выпечка. «Дети у нас всегда кушают хорошо, с этим проблем не возникает», — говорит работница кухни.

На кухне установлены специальные машины для чистки и нарезки овощей. Работники цеха продемонстрировали работу вытяжки и вентиляции, а также сообщили про обязательный ввоз новой посуды, если старую дети случайно разбивают.

На улице оборудованы специальные площадки для игр, которые проводятся в лагере ежедневно; с детьми старшего возраста проводят даже ночные игры, но беспокоиться не стоит — на улице установлено автоматическое освещение. Здесь всегда доступен спортинвентарь, а в корпусе есть библиотека. Также на территории лагеря работает детский психолог, к которому при желании можно обратиться за помощью.

Шмонька и ёжики

Стоит заметить, правила пожарной безопасности соблюдаются строго: во всех корпусах установлены датчики сигнализации, а на территории лагеря круглосуточно дежурит пожарная машина. Городских жителей порадует и то, что на территории лагеря постоянно появляются «гости» из леса.

«Белок у нас нет, зато наведываются ёжики, дрозды. А Шмонька (собака) у нас санитар леса и верный друг», — рассказывает Владимир Емельянов.

«А это Маша и Медведь, — говорит он о скульптуре в центре лагеря, — пока ещё не окрашены, ждут своей очереди».

За неделю до первой смены территорию обработают от клещей. Детей здесь ждут уже 30 мая.