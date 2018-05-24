Правовую встречу провели полицейские ЮВАО в подшефном реабилитационном центре

Сотрудники Управления по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве посетили подшефное учреждение — Комплексный реабилитационно-образовательный центр, где пообщались с его воспитанниками и их родителями.

Юрисконсульт Правового отдела УВД по ЮВАО Анна Кочерова и специалист-эксперт Правового управления ГУ МВД России по г. Москве Юлия Беликова рассказали родителям и представителям детей, состоящих на обучении в центре, о правовых основах санитарно-курортного оздоровления. Полицейские рассказали, кто имеет право получать путевки в санатории и пансионаты, каков порядок их предоставления и какие документы необходимо предоставить для получения путевки. А в преддверии летних каникул сотрудники полиции напомнили о безопасности пребывания детей и подростков на улице (в том числе на дороге) в вечернее время суток и представили презентацию на тему «Безопасное поведение в летние каникулы». После этого полицейские ответили на интересующие родителей вопросы.

На сегодняшний день в Комплексном реабилитационно-образовательном центре обучаются около 100 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата вследствие ДЦП.