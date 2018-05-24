Ещё
Правовую встречу провели полицейские ЮВАО в подшефном реабилитационном центре
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Правовую встречу провели полицейские ЮВАО в подшефном реабилитационном центре 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Сотрудники Управления по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве посетили подшефное учреждение — Комплексный реабилитационно-образовательный центр, где пообщались с его воспитанниками и их родителями.
Юрисконсульт Правового отдела УВД по ЮВАО Анна Кочерова и специалист-эксперт Правового управления ГУ МВД России по г. Москве Юлия Беликова рассказали родителям и представителям детей, состоящих на обучении в центре, о правовых основах санитарно-курортного оздоровления. Полицейские рассказали, кто имеет право получать путевки в санатории и пансионаты, каков порядок их предоставления и какие документы необходимо предоставить для получения путевки. А в преддверии летних каникул сотрудники полиции напомнили о безопасности пребывания детей и подростков на улице (в том числе на дороге) в вечернее время суток и представили презентацию на тему «Безопасное поведение в летние каникулы». После этого полицейские ответили на интересующие родителей вопросы.
На сегодняшний день в Комплексном реабилитационно-образовательном центре обучаются около 100 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата вследствие ДЦП.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
День соседей проведут в районе Люблино Команда из ЮВАО стала победителем соревнований «Юный водник» Студенты НИУ «МЭИ» стали победителями Российской Недели искусств
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение