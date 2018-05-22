Случай заболевания клещевым боррелиозом зарегистрирован в Ленобласти

За прошедшую неделю в медицинские организации всех районов области обратилось 636 пострадавших, в том числе 161 ребёнок, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Всего с начала сезона активности клещей зарегистрировано 1642 пострадавших от укусов клещей, в том числе 399 детей, что на 25,7% выше среднемноголетнего значения. За аналогичный период 2017г. обратились 741 человек, из них 178 дети.

Присасывания клещей зарегистрированы во всех районах: Тихвинский — 254, Киришский — 194, Всеволожский — 149, Гатчинский — 146, Лужский — 137, Волховский — 130, Кингисеппский — 117, Подпорожский — 90, Бокситогорский— 83, Сланцевский — 82, Тосненский — 79, Кировский — 63, Лодейнопольский — 48, Волосовский — 41, Ломоносовский — 12, Выборгский -9, Приозерский — 8. Больше всего укусов жители области получили при посещении лесных массивов 1035 (63% от всех пострадавших), в садоводствах — 302 (18,4%), в скверах, парках — 14 (0,9%), на кладбищах — 43 (2,6%).

Зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым боррелиозом у взрослого во Всеволожском районе и 2 случая с подозрением на КВЭ: у взрослого в Сланцевском и у ребёнка в Лодейнопольском районах.