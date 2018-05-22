Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Якутии организовали субботник на летней даче адаптивной школы-интерната

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) на протяжении длительного периода поддерживают старую и добрую традицию по оказанию помощи школам и детским садам.

Необходимо сказать, что сотрудниками управления на постоянной основе проводится работа с детьми и молодежью. И эти мероприятия связаны не только с профилактикой наркомании, борьбой с этим бичем современности.

Уже несколько лет подшефными наркополицейских являются воспитанники адаптивной школы-интерната № 28 г. Якутска, в которой обучаются преимущественно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

На днях шефы от полиции провели субботник на летней даче школы-интерната: два гектара территории были облагорожены, вычищены после длительной якутской зимы, подготовлены теплицы, грядки и клумбы для посева овощей и цветов.

В завершение субботника преподавательский состав школы высказали признательность сотрудникам за оказанную помощь и полицейские вместе с детьми дружной семьей сели за стол, чтобы попробовать сладкую выпечку, приготовленную воспитанницами школы.