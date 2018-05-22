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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Якутии организовали субботник на летней даче адаптивной школы-интерната
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Якутии организовали субботник на летней даче адаптивной школы-интерната 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 20 минут назад
Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) на протяжении длительного периода поддерживают старую и добрую традицию по оказанию помощи школам и детским садам.
Необходимо сказать, что сотрудниками управления на постоянной основе проводится работа с детьми и молодежью. И эти мероприятия связаны не только с профилактикой наркомании, борьбой с этим бичем современности.
Уже несколько лет подшефными наркополицейских являются воспитанники адаптивной школы-интерната № 28 г. Якутска, в которой обучаются преимущественно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
На днях шефы от полиции провели субботник на летней даче школы-интерната: два гектара территории были облагорожены, вычищены после длительной якутской зимы, подготовлены теплицы, грядки и клумбы для посева овощей и цветов.
В завершение субботника преподавательский состав школы высказали признательность сотрудникам за оказанную помощь и полицейские вместе с детьми дружной семьей сели за стол, чтобы попробовать сладкую выпечку, приготовленную воспитанницами школы.
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