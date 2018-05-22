Дети из Войковского виртуально побывали на местах сражений Великой Отечественной войны

Интерактивную экскурсию «Оборона Москвы» в рамках проекта «Живые уроки истории» организовали для начальных классов сотрудники школы № 1250 на Ленинградском шоссе.

— Музей ратной истории Москвы — это место, где интересно детям и взрослым, а обычная экскурсия превращается в увлекательное приключение во времени. И у ребят появилась возможность стать участниками этого путешествия, — поделились организаторы.

В игровой, занимательной форме дети смогли окунуться в атмосферу времён Великой Отечественной войны и почувствовать себя настоящими солдатами. (ео)