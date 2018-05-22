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Куда в Архангельске обратиться, чтобы отправить ребёнка в детский лагерь?
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Куда в Архангельске обратиться, чтобы отправить ребёнка в детский лагерь? 

АиФ Архангельск 13 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Как и где в Архангельске можно получить сертификат на отдых ребёнка в детском лагере?
С. Семёнова, Архангельск
Как отвечают в администрации Архангельска, ведётся приём заявлений от родителей на получение сертификатов на отдых детей в возрасте от 6,5 до 17 лет в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях на 1 и 2 смены. На 3 смену приём заявлений начался 15 мая, на 4 смену — 1 июня, на 5 смену — 15 июня. Перечень лагерей опубликован на сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области — arhzan.ru и на сайте администрации города.
Для получения сертификата законным представителям необходимо обращаться в территориальные отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска или в местные отделения МФЦ.
Дополнительную информацию можно получить в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска по телефону (8182) 607— 528 или 607 -172.
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