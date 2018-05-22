Медики установили причину гибели трёхлетней девочки в курском детсаду

Изначально врачи предполагали, что девочка заразилась менингококковой инфекцией

Напомним, ребёнок скончался 16 мая. Проверку по факту его гибели проводит следственный комитет . В детском саду №116, куда ходила девочка, рассказали, что в учреждении проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Последний раз ребёнок посещал заведение 10 мая. В тот день к обеду у воспитанницы поднялась температура до 37,2. Воспитатели позвонили родителям и сообщили об этом. Мама забрала ребёнка домой. А 16 мая около 15.00 в детсад поступило экстренное сообщение из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области». Специалисты известили заведующую о смерти ребёнка в областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко с предварительным диагнозом «менингококковая инфекция».

Накануне сотрудники больницы имени Н. А. Семашко сообщили «КИ», что возбудителем заболевания была не менее опасная пневмококковая бактерия.

Пневмококковая инфекция — группа инфекционных заболеваний человека, вызываемая пневмококком, она является одним из самых распространённых заболеваний в мире.

Наиболее опасен пневмококк для детей возрастной группы от 0 до 2 лет и для взрослых со слабым иммунитетом. Симптомы пневмококковой пневмонии включают лихорадку, кашель, одышку и боль в груди. При пневмококковом гнойном менингите — ригидность затылочных мышц, лихорадка, спутанность сознания, нарушение ориентации, светобоязнь.

Источником пневмококковой инфекции является человек: больной или здоровый бактерионоситель. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём. Инкубационный период составляет от 1 до 3 дней. Самым эффективным способом предупредить развитие пневмококковой инфекции является вакцина, с 2014 г. вакцинация против этой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок РФ.