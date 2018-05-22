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Государство будет сдавать в аренду детские дома творчества и санатории
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Государство будет сдавать в аренду детские дома творчества и санатории 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Государство получит право сдавать в аренду объекты детской социальной инфраструктуры, среди которых здания, земельные участки и оборудование, предназначенные для образования, развития, отдыха и оздоровления, а также оказания медпомощи, социальной защиты и обслуживания.
Соответствующий проект закона 22 мая Госдума приняла во втором чтении.
По действующему законодательству, имущество, находящееся в государственной собственности и относящееся к объектам социальной инфраструктуры для детей может использоваться только в вышеуказанных целях.
Но скоро государственная или муниципальная организация, образующая социальную инфраструктуру для детей, получит право сдать в аренду закреплённую за ней собственность.
Но до этого будет проведена обязательная проверка, и сдать помещение в аренду можно будет лишь в том случае, если выяснится, что решение не будет иметь последствий для организации образования, медицинской и социальной помощи и досуга для детей.
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