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Жителям Савелок в КЦ «Зеленоград» расскажут о профилактике детского сколиоза
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Жителям Савелок в КЦ «Зеленоград» расскажут о профилактике детского сколиоза 

Савелки 3 часа назад
Фото: Савелки
1 июня в 15.00 в атриуме Культурного центра «Зеленоград» все желающие могут прослушать лекцию о профилактике у детей такого серьезного заболевания позвоночника, как сколиоз. Эта деформация костной ткани чаще всего начинает развиваться именно в детском возрасте, и очень важно не запускать болезнь. В противном случае у ребенка ухудшается функционирование сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, нарушается обмен веществ, появляется головная боль и боль в спине, повышается утомляемость.
Врач-кинезитерапевт Ю. К. Нароваткина и генеральный директор сети медицинских центров кинезитерапии И. В. Морозов расскажут слушателям, как избежать детского сколиоза и что делать, если это заболевание уже обнаружено. Также они покажут простые упражнения, которые помогут сохранить здоровье ребенка.
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