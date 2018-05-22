Жителям Савелок в КЦ «Зеленоград» расскажут о профилактике детского сколиоза

1 июня в 15.00 в атриуме Культурного центра «Зеленоград» все желающие могут прослушать лекцию о профилактике у детей такого серьезного заболевания позвоночника, как сколиоз. Эта деформация костной ткани чаще всего начинает развиваться именно в детском возрасте, и очень важно не запускать болезнь. В противном случае у ребенка ухудшается функционирование сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, нарушается обмен веществ, появляется головная боль и боль в спине, повышается утомляемость.

Врач-кинезитерапевт Ю. К. Нароваткина и генеральный директор сети медицинских центров кинезитерапии И. В. Морозов расскажут слушателям, как избежать детского сколиоза и что делать, если это заболевание уже обнаружено. Также они покажут простые упражнения, которые помогут сохранить здоровье ребенка.