Летние городские лагеря — 2018

Арт-лагерь в Российской государственной детской библиотеке

Этим летом в Российской государственной детской библиотеке устроят настоящие творческие каникулы. Программа этого лета — «Большое литературное путешествие».

Всего будет десять смен, из которых две — специальные. «Первоклассная смена» — это самая сказочная смена лета, разработанная специально для самых маленьких школьников (6-7 лет), и смена «Чтение как приключение» — для подростков 11-14 лет.

В программе: квесты, игровые путешествия, литературно-познавательные занятия, инсценировки в жанре спонтанного театра, сюжетно-ролевые, командные и настольные игры, творческие мастер-классы и многое другое. Продолжительность каждой смены — пять дней, с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00.

Где: Калужская пл., 1 Цена: 3 000 рублей за 5 дней без питания (при предоплате до 26 апреля), 5000 рублей (при оплате в первый день смены), 1200 рублей (оплата за 1 день). Возраст: 6-11 лет Когда: 1 смена (28 мая — 1 июня); 2 смена (4 — 8 июня); 3 смена (18 — 22 июня); 4 смена (25 — 29 июня); 5 смена (2 — 6 июля); 6 смена (9 — 13 июля); 7 смена (16 — 20 июля); 8 смена (30 июля — 3 августа); 9 смена (6 июля — 10 августа); 10 смена (13 — 17 августа).

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Летний лагерь les p'tits plus в детском центре P'titCREF на Арбате

Творческие и научные эксперименты, конкурсы, художественные проекты, экскурсии в парки, приключения, игры на свежем воздухе и мастер-классы — в программе les p’tits plus умещается столько всего интересного! При этом здесь успевают и учиться: летний лагерь проходит под руководством преподавателей-носителей английского и французского языков.

Каждая неделя в летнем лагере les p’tits plus посвящена определенной теме. К примеру, в дни экологии малыши будут собирать и изучать под микроскопом природный материал, сажать цветы и ухаживать за растениями. В неделю дизайна вместе с преподавателями создадут кукольную мебель, разработают наряды для картонных моделей и поучаствуют в фотовыставке, в дни кино снимут собственную картину и откроют «аллею звезд», а в период профессий попробуют себя в роли врачей, поваров и даже детективов.

Где: Большой Афанасьевский пер., 41 Цена: 17 000 рублей за 5 дней с 9:00 до 17:00 Возраст: 2-7 лет Когда: 18 июня — 24 августа, по будням

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Летний лагерь «Чудо-садик»

Детские каникулы − настоящий квест для занятых родителей, перед которыми стоит вопрос, чем занять малыша на лето, весело, интересно и полезно. Ответ на него: лагерь в Чудо-Садике. Это возможность для детей с пользой проводить время, а мамам и папам не волноваться о том, чем дети заняты и что ели на обед. Познавательные тематические программы, занятия и прогулки пять дней в неделю помогут увлекательно провести летнее время.

«Чудо-Садик» открывает три летних смены, в течение которых малышей ждут творческие мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе и в бассейне, а еще ребята поедут на экскурсии и пойдут в поход. Программа рассчитана на детей от 3 до 9 лет.

Первая смена (1 − 15 июня) «Мир сказок и чудес». Ребят познакомят со сказочными русскими-народными традициями.

Вторая смена «Мир новых открытий» (18 — 29 июня) будет посвящена Космосу. На этой неделе будет много опытов, естественно-научных открытий.

Третья смена (2 — 13 июля) «Чудеса своими руками» расскажет детям о профессиях. В эти дни ребята узнают о том и попробуют сами, как работают кулинары, башмачники, флористы, дизайнеры.

В программу каждой смены включен турпоход. В хорошую погоду на безопасной территории дети под руководством взрослых будут учиться ориентироваться на местности, работать с планом детского сада, компасом, строить шалаши и спать в палатках.

В распорядок каждого дня входят 4-х разовое питание и тихий час.

Где: ул. Крылатская, 40 стр. 74 Цена: стоимость каждой смены — 36 000 руб. Возраст: 3-9 лет Когда: 1 смена (1 июня — 15 июня); 2 смена (18 июня — 29 июня); 3 смена (2 июля — 13 июля) Подробнее

Летняя творческая лаборатория в Культурном центре ЗИЛ Творческие программы лаборатории совмещают передовые образовательные и развлекательные практики. В течение лета ребята смогут посвятить себя одной из креативных сфер: танцу, театру, урбанистике, дизайну, видеоблогингу и анимации.

Начинаться день в лаборатории будет с занятий современным танцем, йогой или фитнесом. Затем подростки будут исследовать тему смены, участвовать в профильных играх, мастер-классах и квестах, выполнять творческие задания, смотреть и обсуждать фильмы, ездить на экскурсии. Итогом смены станет индивидуальный или групповой творческий проект.

Продолжительность каждой смены — две недели. В лаборатории будет организовано трехразовое питание.

Где: ул. Восточная, 4, корпус 1. Культурный центр ЗИЛ Цена: 24 000 рублей Возраст: от 11 до 17 лет Когда: с 4 июня по 24 августа с 10:00 до 18:00 Подробнее

Летний лагерь компьютерной академии ШАГ Летний лагерь Академии ШАГ — это серия мастер-классов для детей 8-15 лет по самым интересным ИТ-направлениям. Ребята в рамках 6 летних смен смогут попробовать себя в цифровом дизайне, робототехнике, создании игр, разработке сайтов, съемках видеороликов, монтаже и искусстве презентации.

Смена «Космические путешествия» с 11 июня по 22 июня: ребята создадут свою игровую Вселенную на Unity, снимут и смонтируют собственный блог «По ту сторону Мироздания», запрограммируют роботов и поучаствуют в «Битве планет», разработают комикс «Звездные войны», нарисуют в 3D инопланетных существ и выложат результаты своих работ на собственный сайт.

Смена «Назад в будущее» с 25 июня по 6 июля познакомит ребят с разработкой дизайна панорамы «Город будущего», моделированием 3D-роботов, конструированием сайта технологий будущего, съемкой и видеомонтажом.

«Зверополис» пройдет с 9 по 20 июля. Участники смены построят на игровом движке мир животных, снимут трейлер к открытию своего проекта, создадут социальные сети игрового пространства, запрограммируют робоживотных, трехмерных персонажей своего города, а также нарисуют в Adobe Photoshop Pro комикс о жизни своих героев «Один день из жизни Зверополиса».

«Киберспорт» с 23 июля по 3 августа: ребята точно знают, какой должна быть кибер арена, как должен выглядеть игрок сборной, какую форму носят спортсмены и как выглядят сайты-карточки команд. Осталось лишь создать свой виртуальный мир с помощью специальных программ и можно смело снимать репортажи с места событий.

Смена «Фэнтэзи» будет с 6 по 17 августа. Участники будут рисовать комиксы о заколдованном мире, фантастических персонажей в 3D, конструировать робоскелеты и даже смогут создать свой интернет-магазин магии и волшебства.

Завершится летний отдых с 20 по 31 августа программой «Мультипликация». Ребята создадут портал мультипликации, куда они смогут выкладывать свои разработки игрового мира «Корпорация монстров», трейлеры и обзоры мультфильмов, фото и видео с «Бала роботов», комиксы «Мультиленд сегодня» и рисунки 3D-монстров.

Где: метро «Киевская», Киевская, 7, БЦ «Легион-III»; метро «Войковская», Старопетровский проезд, 11, к.1, БЦ «Атриум» метро «Марьино», Люблинская, 169, к.2, ТРЦ «Мариэль» Цена: 19 900 Скидки при раннем бронировании Возраст: 8-15 лет Когда: 1 смена (11 — 22 июня); 2 смена (25 июня — 6 июля); 3 смена (9 — 20 июля); 4 смена (23 июля — 3 августа); 5 смена (6 — 17 августа); 6 смена (20 — 31 августа). Подробнее

Летний спортивный лагерь «Ногивруки»

Летний отдых в гимнастическом батутном клубе OGO подойдет для активных детей, которые не могут долго сидеть на месте и обходиться без спорта. Если секция, куда ходил ребенок в течение года, закрылась на лето, а уезжать из города нет желания или возможности, лагерь «Ногивруки» будет очень хорошим решением.

В группу берут не больше 12 детей от 5 до 12 лет, и это значит, что каждым ребенком будут заниматься отдельно. Но все вместе дети будут играть, тренироваться, заниматься физкультурой, развивать навыки слушания, концентрации внимания и многих других умений, которые пригодятся в школе и в жизни.

С 10 утра и до 6 вечера ребята будут мастерить, играть, прыгать на батутах под руководством тренеров. А еще пообедают, погуляют, съедят полдник и дождутся родителей с работы.

Где: Кутузовский проспект 12 с. 1 Цена: 12 000 руб. /неделя + питание (600 руб. в день) Возраст: 5-12 лет Когда: с 28 мая по 14 августа, по будням, с 9.00 до 18 часов Подробнее

Детский центр Еврейского музея

На практике дети создадут колонию живых организмов, выяснят, какое отношение Ньютон имеет к мыльным пузырям, и узнают, верна ли теория относительности.

Главное, чему учат детей в этом лагере, — искусство быть собой. Здесь не стремятся набить ребенка знаниями, а учат выражать эмоции, иметь собственное мнение и умению делать выбор.

Где: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А Цена: Полный день с обедом (разовое посещение) — 2300 рублей; полдня с обедом (разовое посещение) — 1600 рублей, полдня без обеда (разовое посещение) — 1200 рублей. Абонемент на неделю (5 полных дней с обедом) — 10 000 рублей. Абонемент на неделю полдня (5 неполных дней с обедом) — 6500 рублей. Возраст: 5-13 лет Когда: с 4 июня по 24 августа по будням (понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 16:00) Подробнее

Городской лагерь на площадке МосАРТ

Интеллектуальные интерактивные летние программы и творческие лаборатории для детей, остающихся на лето в городе. Школьники от 8 до 13 лет смогут здесь отдыхать, слушать лекции, участвовать в мастер-классах и воркшопах, общаться с новыми друзьями.

С 4 по 15 июня (10 и 11 июня — выходные дни) ребята примут участие в программе «История искусств» Программа поможет разобраться в основных направлениях искусства. Во время интерактивных занятий дети познакомятся с художниками, скульпторами и композиторами разных эпох. На время ребенок сам станет творцом. Дети будут ходить на выставки в Третьяковскую галерею, пройдут квест в Кусково и послушают лекции об искусстве. Возраст: 8–11 лет Программа «Мир профессий»: c 4 по 15 июня (10 и 11 июня— выходные дни) За время работы лаборатории дети узнают, кто такие постижеры, кависты, гринкиперы и познакомятся со всем разнообразием профессионального мира. Ребята побывают на крупном производстве, в модном офисе-коворкинге и попробуют разобраться, что им ближе: быть наемным сотрудником или создателем собственного бизнеса. Возраст: 9–14 лет Программа «Медиа»: с 18 по 29 июня Если ребенок хочет стать журналистом, блогером или телеведущим, эта программа ему очень подойдет. Участники смены познакомятся с историей появления медиа, изучат основы фотографии, узнают основные принципы написания нетривиальных статей, возьмут первые интервью и пообщаются с профессиональными журналистами российских СМИ. Возраст: 9–14 лет Программа «Как это сделано»: с 18 по 29 июня Познавательная программа-исследование познакомит детей с процессом создания привычных вещей. Каждый день участники смены будут заново знакомиться с группой предметов: посудой, игрушками, одеждой, мебелью и даже косметикой. Прослушав лекции профессионалов и пройдя тематические мастер-классы, дети смогут понять как создаются окружающие нас вещи и, возможно, станут бережнее относиться к ним и к ресурсам планеты. Возраст: 8–11 лет Программа «Наука»: с 2 по 13 июля Программа смены построена в формате научной лаборатории. Во время смены пройдут практикумы и мастер-классы по химии, физике, программированию, биологии и анатомии. Дети узнают, почему небо голубое, почему скаты бьются током, может ли лед быть сухим, как измерить скорость света с помощью микроволновки и многое другое. Возраст: 8–13 лет В программе «Инженер» с 16 по 27 июля участники сформируют основы инженерного мышления. Задача курса научить ребят формулировать задачи и решать их. Это навык, который нужен каждому ребенку, кем бы он ни стал в будущем. В ходе освоения программы дети попробуют создать свои небольшие механические «перпетуум мобиле». А также пройдут этапы производства собственных прототипов будущих изделий от теоретической концепции до сборки модели в формате «гаражных мастерских». Для детей 8–13 лет Где: Свободный пр., 19 Цена: Стоимость одной летней программы 11 000 рублей (с учетом всех необходимых материалов и экскурсий). Еду можно приносить с собой или уходить обедать домой. Возраст: 8-14 лет Когда: Лагерь работает с 10.00 до 14.00 в будние дни (ребенок может остаться на бесплатную досуговую программу до 18.00) Подробнее

Городской лагерь InnoCamp

Innocamp — это научный инкубатор для школьников. Дети все лето смогут отдыхать и узнавать то, о чем не расскажут в школе. И это помимо того, что о школьных дисциплинах (физике, робототехнике, биологии, химии) дети смогут узнать в другой, интересной, стороны.

Отдыхать в городском клубе Innocamp все три месяца лета: в лагере проведут несколько смен, по 5 рабочих дней. Каждая смена Innocamp — это новый самостоятельный проект участника, за который он получает ИнноСтепень. Выбирая лучше темы и самые интересные смены за лето, можно вырасти от простого лаборанта до магистра или даже профессора.

Например, первая смена в «Сокольниках» будет посвящена молекулярной кухне. А в первую смену на Воробьевых Горах дети научатся делать и снимать анимационные фильмы. Расписание и темы смен будут регулярно обновляться на сайте.

День в лагере начинается в 9 утра и заканчивается в 7 вечера. За это время дети смогут погулять, позаниматься спортом, почитать книги, поиграть в настольные игры, посмотреть мультфильмы и съесть завтрак, обед и полдник.

Где: В парке «Сокольники» (Митьковский пр. 5); на Воробьевых горах в павильоне Экология (ул. Косыгина 18) Цена: 5 дней/1 день: в парке «Сокольники» — 13900 руб /3000 руб; на Воробьевых горах — 18000 руб / 4000 руб Возраст: 6-12лет Когда: В парке «Сокольники», начиная с 11 июня; на Воробьевых горах, начиная с 4 июня Подробнее

Летний лагерь Mini Domini

Лагерь для ребят, которые проводят часть лета в городе. Дети от 2 до 8 лет станут участниками программы «Вокруг света за 90 дней». Каждая недельная смена лета будет посвящена новой стране или континенту.

С понедельника по пятницу дети под руководством вожатых будут изучать особенности страны, ее культурные и географические особенности; наряжаться в национальную одежду, мастерить, лепить, играть. Узнают о природе, климате, животных нового места, приготовят и попробуют блюда национальной кухни.

В лагере будут организованы 5 групп, в каждой из которых дети будут распределены по возрасту. В группе планируется не больше 12 человек.

Территория лагеря закрыта, есть детские площадки и уличный шатер, который позволяет проводить на воздухе максимально много времени. Планируются занятия английским языком, 4-х разовое питание, послеобеденный сон. Есть возможность в on-line режиме наблюдать за своим ребенком с мобильного телефона.

Где: Ломоносовский проспект, 25, корпус 3, запись по телефонам: +7 (499) 558-40-70, +7 (917) 558-40-40 Цена: Стоимость 1 недели — 13 500 рублей, стоимость пробного дня — 3 000 рублей. Действует скидка 10% для детей из одной семьи. Возраст: 2-8 лет Когда: Лагерь работает все лето. Ребенок может присоединиться как на 1 или 2 недели, так и на все 3 месяца. Подробнее

Летний компьютерный лагерь iTMonopoly

Современные дети любят компьютеры. Но родители обычно беспокоятся о том, что время, проведенное за компьютером или планшетом, не приносит пользы. В летнем компьютерном лагере iTMonopoly все происходит совсем иначе. Дети от 5 до 14 лет здесь учатся и играют одновременно: они разгадывают участвуют в IT-викторине, играют в IT-монополию, бродят по IT-лабиринтам — словом, проводят за своими любимыми компьютерами время со смыслом. При этом еще не забывают гулять и общаться со сверстниками. В течение дня детям будут предлагать бутерброды, снэки, какао и чай.

Где: 1 минута от метро «Курская», Нижний Сусальный переулок, БЦ «Арма», д. 5, 1 этаж, стр. 8Б; метро «Менделеевская», Лесная улица, 63 с 1 Цена: 13 500 рублей; 10% скидки при раннем бронировании. Возраст: 5-14 лет Когда: 04.06 — 15.06, 18.06 — 29.06, 02.07 — 13.07, 16.07 −27.07, 30.07 — 10.08, 13.08 — 24.08 с 10.00 до 14.00 или с 14.00 до 18.00 или, как опция, с 10.00 до 18.00 Подробнее

Детский дневной лагерь в Московском зоопарке

Клуб «Зоомастерские» набирает детей от 7 до 12 лет на 10-дневные смены. В зоопарке они смогут узнать о любимых животных, попробовать себя в роли кипера (помощника по уходу за животными) и даже освоить азы художественных и театральных профессий. В конце смены дети устроят представление по темам занятий.

В программе — развлечения на свежем воздухе, спортивные и культурные мероприятия, походы, игры и мастер-классы. Все они помогут с разных сторон узнать мир живой природы.

В зоопарке оборудованы места для занятий и отдыха. За безопасностью и здоровьем детей будут следить специалисты.

Где: Большая Грузинская, 1, метро «Краснопресненская», «Баррикадная» Цена: абонемент на смену стоит 15 тысяч рублей, за питание необходимо отдельно заплатить пять тысяч рублей Возраст: от 7 до 12 лет Время проведения: всего в лагере пройдёт четыре смены: первая — с 30 мая по 10 июня, вторая — с 20 июня по 1 июля, третья — с 11 по 22 июля и четвёртая — с 1 по 12 августа. Занятия будут проводить с 08:30 до 18:00 в течение 10 будних дней. Подробнее

Городской лагерь «Пока мама на работе» в СК «Кант»

Спортивный лагерь, от которого неизменно в восторге активные дети. С понедельника по пятницу здесь учат кататься на роликах и скейтборде, играть в теннис, прыгать на батуте, танцевать. Кроме того, есть мастер-классы по скалолазанию, самбо и мастерские поделок. Детей накормят завтраком, обедом и полдником, но дополнительно можно давать еду с собой. В большинство отрядов принимают детей от 6 до 12 лет. Для оформления в городской дневной лагерь потребуется справка из поликлиники № 079-У.

Где: Электролитный проезд, 7, стр. 2 Цена: 2850 рублей + 1500 рублей прокат оборудованияя Возраст: от 6 до 12 лет Время проведения: +7 (495) 669-78-49, пн-пт с 08:30 до 19:00 Подробнее

Летний лагерь в «Мастерславле»

Летний лагерь в детском городе профессий Мастерславль открывается 4 июня 2018 года и будет работать все лето. Дети увидят зрелищные научные шоу, примут участие в танцевальных флэш-мобах, активных и интеллектуальных играх, в конструировании воздушных змеев и самолетов, съемках видеороликов и многом другом.

Летний городской лагерь в Мастерславле начинается в 9:30 и заканчивается в 19:30. С 10.00 до 11.00 детей ждет игра и знакомства, введение в тему дня, танцевальный флэш-моби легкий завтрак. Затем 11.00 до 19.00 — основная программа лагеря или тематические занятия. В 19:30 родители забирают детей домой. Во время программы запланированы прогулки.

Фото: с сайта «Мастерславля»

Где: Пресненская наб., д. 4, стр. 1. Цена: 1500 рублей в день плюс отдельная оплата питания. Еду можно приносить с собой из дома. Возраст: младшая группа 5-7 лет; старшая — 8-14 лет 4 июня — 31 августа Подробнее

Городской лагерь «Дом волшебников»

Архитектор, телеведущий, ресторатор, спасатель или ученый — в «Доме волшебников» можно перепробовать самые интересные взрослые специальности. Этим летом в клубе откроется «Город профессий» с самыми настоящими трудовыми книжками и гонорарами за работу.

Платить в лагере будут в местной «волшебной» валюте, которую потом можно «спустить» на пятничных ярмарках. Каждая неделя в клубе посвящена определенной деятельности или профессии — в программе тематические мастер-классы, эксперименты, экскурсии в музеи и творческие занятия. И, конечно, ежедневно запланированы игры на свежем воздухе, тихий час и трехразовое питание.

Где: пр-д Черепановых, 46А; Староватутинский пр-д, 17 Цена: 16 000 рублей за 2 недели Возраст: 6 -12 лет Когда: 28 мая — 31 августа Подробнее

Городской лагерь «Академия Юниум»

В образовательном центре «Юниум» постарались учесть все, даже самые смелые, желания подростков: в лагере можно освоить массу интересных вещей, от видеомонтажа и правил фотосъемки до программирования и робототехники. В перерывах между занятиями — экскурсии по Москве, путешествия в «Кидзанию», «Иннопарк» и «Экспериментаниум», соревнования и концерты.

Оценить достижения детей родители смогут на финальном мероприятии лагерной смены.

Где: улица Покрышкина, 9; Братиславская улица, 6, подъезд 1; Профсоюзная улица, 18к2; Вешняковская улица, 22А; Зелёный проспект, 66к2; 9-я Парковая улица, 60; улица Лётчика Бабушкина, 32к3; Старопетровский проезд, 1А; улица Свободы, 93; Партизанская улица, 25, подъезд 2. Цена: 10 900 рублей Возраст: 9-15 лет Когда: 4-8 июня, 11-15 июня, 18-22 июня, 25-29 июня, 2-6 июля, 9-13 июля Программа состоит из двух вариантов: «Академия» — ежедневно с 9:00 до 12:40 b «Академия + программа продленного дня» — ежедневно с 9:00 до 19:00 Подробнее

Городской лагерь «СкалоЛагерь»

Идеальный выбор для активного ребенка: в течение двух недель дети познакомятся с азами скалолазания, узнают, как правильно страховать напарника, что такое боулдеринг или трайверс. Занятия на скалодроме дополнят прыжки на батуте, стрельба в тире, а также игры на свежем воздухе. Наградой за активные тренировки станет диплом скалолаза, праздник-квест и торт.

Отправить ребенка в «СкалоЛагерь» можно на все лето: здесь нет одинаковых программ, а каждая смена посвящена уникальным темам, от космоса и путешествий до индейцев и бойскаутов.

Где: 5 Кабельная, 2 Цена: от 16 500 рублей за 2 недели Возраст: 7-14 лет Когда: 28 мая — 8 июня, 11-22 июня, 25 июня— 6 июля, 9-20 июля, 23 июля-3 августа, 6-17 августа Подробнее

Английский летний лагерь Magic Castle

В программе лагеря MagicCastle уместилось все, что так нравится детям. В каникулы здесь будут изобретать, экспериментировать, создавать шедевры, беситься на свежем воздухе, проходить квесты и, конечно, узнавать новое.

Это лето в Английской академии талантов посвящено супергероям — каждую неделю дети будут знакомиться с выдающимися людьми, изменившими мир.

Так, в смену Николы Теслы детей ждут опыты с электричеством и научно-популярный квест. В неделю Коко-Шанель — мастер-класс по дизайну и фотографии, а дни Джоан Роулинг посвящены волшебству и литературы.

Каждая смена также рассказывает о какой-либо стране — вместе с детьми мы будем готовить национальные завтраки и создавать творческие проекты. А самое главное: все дни, с 9.00 до 18.00, в лагере проходят на английском языке! Так что к окончанию смены ваш ребенок сможет спокойно рассуждать на английском о Гарри Поттере или веяниях моды.

Где: м. «Полежаевская» Серебряный Бор, ул. Живописная д. 3, к 1. ; м. «Достоевская», ул. Новосущевская, 12; м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская», «Цветной бульвар», «Трубная» Лихов пер., дом 3, стр. 2. Цена: 25 000 рублей за смену (при оплате нескольких недель скидки до 50%) Возраст: 6-14 лет Когда: пн-пт 9.00 — 18.00 Подробнее

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