Научный центр здоровья детей проведет День открытых дверей

День открытых дверей состоится 30 мая в Научном центре здоровья детей. Будущие ординаторы и аспиранты ознакомятся с условиями прохождения обучения в Центре по программам ординатуры и аспирантуры.

Также интересующиеся получат ответы на свои вопросы от руководства Центра и профессорско-преподавательского состава.

Предварительная регистрация желающих для заказа пропусков проводится по тел. 8-495-967-15-96 или по e-mail: kamilla@nczd.ru. День открытых дверей пройдет по адресу: Ломоносовский проспект, дом. 2, стр. 1, конференц-зал, 4 этаж. Начало мероприятия в 14.00. При себе необходимо иметь паспорт.