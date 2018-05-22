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Научный центр здоровья детей проведет День открытых дверей
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Научный центр здоровья детей проведет День открытых дверей 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
День открытых дверей состоится 30 мая в Научном центре здоровья детей. Будущие ординаторы и аспиранты ознакомятся с условиями прохождения обучения в Центре по программам ординатуры и аспирантуры.
Также интересующиеся получат ответы на свои вопросы от руководства Центра и профессорско-преподавательского состава.
Предварительная регистрация желающих для заказа пропусков проводится по тел. 8-495-967-15-96 или по e-mail: kamilla@nczd.ru. День открытых дверей пройдет по адресу: Ломоносовский проспект, дом. 2, стр. 1, конференц-зал, 4 этаж. Начало мероприятия в 14.00. При себе необходимо иметь паспорт.
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