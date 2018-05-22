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В Петрозаводске ребенка везли в детский сад с грубым нарушением ПДД
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В Петрозаводске ребенка везли в детский сад с грубым нарушением ПДД 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Малыш стоял между двумя передними сидениями, родители не посчитали нужным хотя бы усадить ребенка.
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели очередной рейд у образовательной организации. Сегодня инспекторы контролировали, как жители микрорайона Птицефабрика соблюдают правила перевозки детей-пассажиров.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, в ходе утреннего рейда было пресечено 4 нарушения правил перевозки детей: 3 ребенка перевозились на заднем сиденье автомобиля, находились в детских удерживающих устройствах, но не были пристегнуты ремнями безопасности. Еще одного ребенка перевозили и вовсе стоящим между передними сиденьями.
Водители-нарушители объяснили это тем, что детский сад располагается недалеко от дома, поэтому пристегиваться необязательно. За несоблюдение правил перевозки детей-пассажиров нарушителям придется заплатить штраф в 3 тысячи рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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