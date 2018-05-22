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Конкурсную программу ко Дню Победы провели на Энергетической
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Конкурсную программу ко Дню Победы провели на Энергетической 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В студии раннего развития ГБУ «Лефортово», которое расположено на Энергетической улице, в преддверии Дня Победы состоялась конкурсная программа «Никто не забыт, ничто не забыто». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— Целью этой программы было создание праздничного настроения, чувства причастности к Великому празднику Победы. В игровой форме мы дали детям возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, проявить находчивость, творческую активность, заинтересовать детей в изучении материалов, посвященных Великой Отечественной войне, — отметила Шуктаева.
Программа проходила по адресу: улица Энергетическая, дом 5. (вт)
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