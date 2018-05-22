Юный посетитель зоопарка убил защищавшего семью беременного суриката

В венгерском городе Кечкемет 12-летний мальчик случайно убил беременную самку суриката, защищавшую свою семью. Об этом сообщило издание Metro.

Ребенок просунул руку между прутьями вольера, чтобы погладить животное, несмотря на запрещающие таблички. Сурикат по кличке Зара восприняла его намерение как угрозу и укусила мальчика за палец, защищая территорию. Тогда мальчик схватил зверька и с силой бросил его на землю, убив одновременно и самку, и ее плод.

Директор зоопарка Тамас Токович (Tamas Tokovics) отметил, что очень опечален случившимся, но призвал не винить во всем ребенка. «Чья это вина? Современные дети все меньше уважают природу, или учителя все меньше уделяют внимание детям, или все дело в воспитании родителей, которые не находят время на разговор с детьми о любви к всему живому?» — добавил он и призвал «строить новый мир, в котором подобное не может произойти во время созерцания природы».

В конце апреля сообщалось о посетителях китайского зоопарка, забивших камнями кенгуру до смерти ради развлечения. Гости зоосада пытались заставить животное проснуться и попрыгать.