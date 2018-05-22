Более 28 тысяч жителей Подмосковья впервые посетили центры здоровья в 2018 году

За 4 месяца 2018 года в центры здоровья Московской области за консультацией первично обратились порядка 28,5 тысяч жителей региона, из которых более 22 тысяч взрослых и почти 6 тысяч детей. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

По ее словам, по итогам обследования в центрах здоровья для взрослого населения у 75% пациентов выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, в центрах здоровья для детей — у 53% обратившихся.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков , в регионе большое внимание уделяется не только лечению пациентов, но и профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни.

«Пациенты, у которых во время обследования в центрах здоровья были выявлены факторы риска, направляются в школы здоровья, где их обучают профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни. За 4 месяца этого года там уже прошли обучение более 28 тысяч человек, из которых 12 тысяч — дети», — добавил министр.

Сегодня в Московской области работают 36 центров здоровья: 28 — для взрослых и 8 — для детей. Специалисты центров дают бесплатные консультации по сохранению и укреплению здоровья, а также проводят комплексное обследование.