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Более 28 тысяч жителей Подмосковья впервые посетили центры здоровья в 2018 году
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Более 28 тысяч жителей Подмосковья впервые посетили центры здоровья в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
За 4 месяца 2018 года в центры здоровья Московской области за консультацией первично обратились порядка 28,5 тысяч жителей региона, из которых более 22 тысяч взрослых и почти 6 тысяч детей. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.
По ее словам, по итогам обследования в центрах здоровья для взрослого населения у 75% пациентов выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, в центрах здоровья для детей — у 53% обратившихся.
Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, в регионе большое внимание уделяется не только лечению пациентов, но и профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни.
«Пациенты, у которых во время обследования в центрах здоровья были выявлены факторы риска, направляются в школы здоровья, где их обучают профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни. За 4 месяца этого года там уже прошли обучение более 28 тысяч человек, из которых 12 тысяч — дети», — добавил министр.
Сегодня в Московской области работают 36 центров здоровья: 28 — для взрослых и 8 — для детей. Специалисты центров дают бесплатные консультации по сохранению и укреплению здоровья, а также проводят комплексное обследование.
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