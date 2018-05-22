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В Ховрино пройдет день открытых дверей ко дню библиотек
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В Ховрино пройдет день открытых дверей ко дню библиотек 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В районе Ховрино города Москвы 23 мая 2018 пройдет мероприятие «День открытых дверей» «Твой день, читатель» к общероссийскому дню. День открытых дверей будет проходить по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Организатором выступила библиотека №27.
Общероссийский день библиотек. Это праздник не только профессиональных библиотекарей, а прежде всего людей, которые любят книги и понимают их огромную роль в культурной и общественной жизни общества. Праздник отражает стремление современников подчеркнуть важность и значимость сохранения за собой статуса самой читающей державы. Ежегодно профессиональный праздник объединяет тысячи работников библиотек по всей России.
К общероссийскому дню библиотек, библиотека проводит День открытых дверей. Библиотека № 27 приглашает всех желающих детей и родителей на интерактивную программу знакомства с работой библиотеки и ее подразделений. В ходе мероприятия ребята познакомятся с историей возникновения библиотек, посмотрят различные видеофильмы. Дети узнают, как найти нужную книгу в фондах библиотеки, получат навыки работы с алфавитным каталогом. В игровой форме ребята познакомятся с профессией библиотекаря.
Главная цель праздника — повышение роли книги в жизни граждан нашей страны, общественного интереса к литературе и посещению библиотек. Данное мероприятие направлено на приобщение детей к основам культуры чтения.
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