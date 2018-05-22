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Благотворительный фонд «Швабе» получил премию
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Благотворительный фонд «Швабе» получил премию 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Благотворительный фонда «Швабе — Милосердие» удостоен премии ежегодного конкурса VI Национальной Программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «Благотворительность», сообщает пресс-служба холдинга «Швабе».
Программа «Лучшие социальные проекты России» создана в поддержку курса правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса. Среди ее участников — известные российские и зарубежные компании.
"За время своей работы фонд оказал помощь 500 детям с угрожающими жизни заболеваниями. С начала реализации проекта, запущенного в 2013 году, сумма оказанной помощи превысила 34 миллиона рублей", — говорится в пресс-релизе.
По словам заместителя генерального директора «Швабе» Ольги Малашкиной, все дети получили необходимое лечение в крупнейших федеральных медицинских центрах.
В пресс-службе также отметили, что наряду с поддержкой детей с угрожающими жизни заболеваниями, фонд фонд «Швабе — Милосердие» оказывает помощь нуждающимся в рамках программы социальной реабилитации. Так, в 2017 году фонд направил детскую одежду, обувь, художественную литературу, а также игрушки и канцелярские принадлежности для десятков воспитанников Православного детского социально-реабилитационного центра «Покров». В том же году фонд передал специально оборудованный для транспортировки детей микроавтобус «ГАЗ» социально-реабилитационному центру Октябрьского района Екатеринбурга.
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