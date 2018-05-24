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Электрёнок рассказал красноярским школьникам о безопасности
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Электрёнок рассказал красноярским школьникам о безопасности 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В преддверии школьных каникул сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» рассказали детям про соблюдение правил электробезопасности. Вместе с ростовой куклой — роботом Электрёнком малыши изучают правила поведения вблизи электроустановок. Накануне познавательный урок прошел в Емельяновской школе №1 Красноярского края.
Такие занятия для детей проводятся в течение всего учебного года. Они также будут проходить на каникулах на базе пришкольных и оздоровительных летних лагерей. Профилактика детского электротравматизма поможет предотвратить несчастные случаи, уверены специалисты.
«Ежегодно перед летними школьными каникулами мы рассказываем детям про соблюдение правил электробезопасности. Летние каникулы — самые длинные в году, дети предоставлены сами себе и много времени проводят на улице, где их может подстерегать беда. Мы, в первую очередь, стараемся рассказать простыми словами правила поведения. Наша задача — сделать так, чтобы дети знали основные правила электробезопасности и могли применить их в жизни», — рассказал заместитель начальника управления, начальник отдела охраны труда филиала «Красноярскэнерго» Кирилл Синьков.
Директор Емельяновской школы №1 Людмила Подус подчеркнула: «Дети должны быть готовы к опасностям, которые их окружают. Миссия взрослых — это рассказать и показать. И научить безопасности жизнедеятельности».
Чтобы обезопасить детей от травм, энергетики ежемесячно проверяют все объекты. Смотрят, не сорваны ли замки, есть ли таблички и в каком состоянии ограждения.
Напоминаем, если вы увидели брошенную или открытую трансформаторную подстанцию — позвоните по телефону горячей линии 8 800 1000 380. И ваш звонок может спасти чью-то жизнь!
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