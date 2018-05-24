Электрёнок рассказал красноярским школьникам о безопасности

В преддверии школьных каникул сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» -«Красноярскэнерго» рассказали детям про соблюдение правил электробезопасности. Вместе с ростовой куклой — роботом Электрёнком малыши изучают правила поведения вблизи электроустановок. Накануне познавательный урок прошел в Емельяновской школе №1 Красноярского края.

Такие занятия для детей проводятся в течение всего учебного года. Они также будут проходить на каникулах на базе пришкольных и оздоровительных летних лагерей. Профилактика детского электротравматизма поможет предотвратить несчастные случаи, уверены специалисты.

«Ежегодно перед летними школьными каникулами мы рассказываем детям про соблюдение правил электробезопасности. Летние каникулы — самые длинные в году, дети предоставлены сами себе и много времени проводят на улице, где их может подстерегать беда. Мы, в первую очередь, стараемся рассказать простыми словами правила поведения. Наша задача — сделать так, чтобы дети знали основные правила электробезопасности и могли применить их в жизни», — рассказал заместитель начальника управления, начальник отдела охраны труда филиала «Красноярскэнерго» Кирилл Синьков.

Директор Емельяновской школы №1 Людмила Подус подчеркнула: «Дети должны быть готовы к опасностям, которые их окружают. Миссия взрослых — это рассказать и показать. И научить безопасности жизнедеятельности».

Чтобы обезопасить детей от травм, энергетики ежемесячно проверяют все объекты. Смотрят, не сорваны ли замки, есть ли таблички и в каком состоянии ограждения.

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