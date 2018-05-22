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Ко Дню защиты детей в районе Марьино открылась тематическая выставка
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Ко Дню защиты детей в районе Марьино открылась тематическая выставка 

Управа района Марьино 46 минут назад
Выставка фотографий «Я и мои друзья», посвященная Международному дню защиты детей, открылась в детском клубе «Подросток» района Марьино. На фотографиях отражены самые интересные события клуба.
Как рассказала руководитель «Подростка» Людмила Стегалина, в создании экспозиции принимали участие взрослые и дети. Осмотреть фотографии можно будет до 26 мая.
Время работы выставки — с 14.00 до 19.00. Вход свободный для всех желающих без возрастных ограничений.
Напомним, что детский клуб «Подросток» находится по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». (то)
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