Омских родителей просят не кормить детей в лагерях запрещенными продуктами

Совсем скоро начнутся каникулы у школьников, и 13 тысяч из них отправится отдыхать в загородные лагеря. Перед началом оздоровительной кампании особый инструктаж проводится со взрослыми, которые будут отвечать за безопасность детей. В прошлом году надзорные органы выявили почти тысячу нарушений, за время подготовки к новому сезону все они были устранены. Особо обращаются ответственные лица к родителям, которые будут посещать своих детей — не нарушайте санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и не кормите детей запрещёнными продуктами.

Перечень запрещённых продуктов имеется в любом загородном лагере, среди них колбасы, яйца, консервы, ягоды, грибы, газировка, молоко и т.д. Запрет введён не просто так, говорят специалисты. Сделано для того, чтобы избежать инфекционных и массовых отравлений среди детей и подростков в оздоровительных лагерях. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области Павел Попов призвал родителей не нарушать санитарного законодательства. «Родители тоже несут ответсвенность за ребёнка, но они сегодня неуправляемые: чем больше запрещают, тем больше продуктов они пытаются передать детям», — отметил Попов.

В регионе в летний период будут работать горячие линии по детскому оздоровлению. Одна из них будет организован в мэрии. «Горячая линия будет работать при департаменте образования администрации города Омска, — отметила начальник отдела дополнительного образования воспитательной работы и организации оздоровления Татьяна Чаповская. — Телефон 20-03-59. Но замечу, что ответить на вопросы специалисты смогут по работе подведомственных администрации города лагерях. Это „Дружные ребята“, „Лесная поляна“, „Иртышские зори“, „Юбилейный“. Также вся контактная информация размещена на путёвках, которые получат родители на руки».