Ещё
Московские парки подготовили праздничную программу ко Дню защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Московские парки подготовили праздничную программу ко Дню защиты детей 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
Первого июня в рамках Международного дня защиты детей во многих столичных парках пройдут красочные анимационно-развлекательные мероприятия для самых юных жителей Москвы, сообщили РИАМО сотрудники нескольких городских парков.
В Филевском парке празднования пройдут 1 и 2 июня. 1 июня на малой сцене у главного входа дети смогут поучаствовать в игровой интерактивной программе, в которую будут включены игры, розыгрыши, танцевальные конкурсы и многое другое. 2 июня на главной сцене пройдет большой благотворительный концерт.
«Ожидается около 2 тысяч человек за эти дни. Все празднования у нас проходят тихо и мирно, мы всегда следим за соблюдением порядка», — сказала сотрудница культурно-массового отдела «Парка культуры и отдыха „Фили“ города Москвы.
Около 150 тысяч человек ожидает 1 июня парк „Кузьминки“, находящийся на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. В течение дня в парке пройдут детские спектакли и музыкальные выступления. Также маленьких посетителей ждут анимационная программа и шоу мыльных пузырей.
Большой фестиваль Московских школ искусств, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет в саду »Эрмитаж» 2 июня. В программу фестиваля входят выступления музыкантов симфонического и духового оркестров, учащихся и педагогов московских школ искусств, участников и победителей шоу «Голос», а также мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и занятия в художественных мастерских.
По словам сотрудницы сада «Эрмитаж», это отличный шанс не только провести время всей семьей, но и культурно обогатиться.
Также 2 июня впервые в Москве в саду имени Н. Э. Баумана пройдет крупнейший семейный фестиваль домашних животных и их хозяев Petshop Days. На фестивале будут присутствовать известные блогеры, теле— и радиоведущие, с которыми можно будет пообщаться и сфотографироваться.
«Фестиваль является частью празднования Дня защиты детей. Для них будет проведено много конкурсов. Ну и поскольку дети очень любят животных, они смогут помочь приютам, узнают, как ухаживать за животными. Это будет очень познавательно для них», — пояснила сотрудница сада культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана.
Международный день защиты детей отмечается с 1950 года. Впервые решение о его проведении было принято в ноябре 1949 года в Париже на специальной сессии Международной демократической федерации женщин. Главная цель этого праздника — напомнить всем людям о том, как важно защищать права детей. В настоящее время торжественные мероприятия 1 июня проходят более чем в 60 странах.
РИАМО: последние новости
Педиатрическое отделение больницы открылось после ремонта в Одинцове 25 инструкторов по работе с пожилыми людьми с проблемами здоровья обучили в Подмосковье «Маркет местной еды» стартует в Москве в субботу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение