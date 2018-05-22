Московские парки подготовили праздничную программу ко Дню защиты детей

Первого июня в рамках Международного дня защиты детей во многих столичных парках пройдут красочные анимационно-развлекательные мероприятия для самых юных жителей Москвы, сообщили РИАМО сотрудники нескольких городских парков.

В Филевском парке празднования пройдут 1 и 2 июня. 1 июня на малой сцене у главного входа дети смогут поучаствовать в игровой интерактивной программе, в которую будут включены игры, розыгрыши, танцевальные конкурсы и многое другое. 2 июня на главной сцене пройдет большой благотворительный концерт.

«Ожидается около 2 тысяч человек за эти дни. Все празднования у нас проходят тихо и мирно, мы всегда следим за соблюдением порядка», — сказала сотрудница культурно-массового отдела «Парка культуры и отдыха „Фили“ города Москвы.

Около 150 тысяч человек ожидает 1 июня парк „Кузьминки“, находящийся на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. В течение дня в парке пройдут детские спектакли и музыкальные выступления. Также маленьких посетителей ждут анимационная программа и шоу мыльных пузырей.

Большой фестиваль Московских школ искусств, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет в саду »Эрмитаж» 2 июня. В программу фестиваля входят выступления музыкантов симфонического и духового оркестров, учащихся и педагогов московских школ искусств, участников и победителей шоу «Голос», а также мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и занятия в художественных мастерских.

По словам сотрудницы сада «Эрмитаж», это отличный шанс не только провести время всей семьей, но и культурно обогатиться.

Также 2 июня впервые в Москве в саду имени Н. Э. Баумана пройдет крупнейший семейный фестиваль домашних животных и их хозяев Petshop Days. На фестивале будут присутствовать известные блогеры, теле— и радиоведущие, с которыми можно будет пообщаться и сфотографироваться.

«Фестиваль является частью празднования Дня защиты детей. Для них будет проведено много конкурсов. Ну и поскольку дети очень любят животных, они смогут помочь приютам, узнают, как ухаживать за животными. Это будет очень познавательно для них», — пояснила сотрудница сада культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана.

Международный день защиты детей отмечается с 1950 года. Впервые решение о его проведении было принято в ноябре 1949 года в Париже на специальной сессии Международной демократической федерации женщин. Главная цель этого праздника — напомнить всем людям о том, как важно защищать права детей. В настоящее время торжественные мероприятия 1 июня проходят более чем в 60 странах.