Сняли маски. В больнице Тарко-Сале отменили карантин

С 22 мая в Таркосалинской центральной районной больнице отменены все противоэпидемические мероприятия по предотвращению внутрибольничного инфицирования возбудителями гриппа и ОРВИ. Больница работает в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба больницы, возобновлены посещения больных в стационаре и «дни здорового ребенка» в детской поликлинике, отменен масочный режим.

В последние три недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пуровском районе идет на спад. С 14 по 21 мая с симптомами заболевания к докторам обратились 527 человек, из них — 309 детей, 218 взрослых. Лабораторно подтвержденного гриппа зарегистрировано не было.

В сравнении с 17неделей 2018 года — с 23 по 29 апреля (полная рабочая неделя без праздников) в больницу с симптомами ОРВИ обратились 792 человека, из них — 153 взрослых и 639 детей. Примерно такой же уровень заболеваемости отмечался в это же время в прошлом году.