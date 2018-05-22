Более 600 млн рублей выделит Вологодчина на летний отдых детей в этом году

ВОЛОГДА, 22 мая — РИА Новости Виктория Смирнова . Вологодская область в текущем году выделит свыше 600 миллионов рублей на оздоровительную летнюю кампанию, из них 360 миллионов рублей — средства регионального бюджета. Почти 550 лагерей примут свыше 90 тысяч детей, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Олег Васильев

"Летняя оздоровительная кампания на территории региона стартует с 30 мая. Вологодская область всего выделит на эти цели 610 миллионов рублей, что на 65 миллионов больше, чем в прошлом году", — сказал Васильев.

Он добавил, что всего на территории области в летний период 2018 года планируют организовать работу 543 лагерей.

Кроме того, дети смогут отдохнуть в загородных лагерях, расположенных на побережьях Черного и Азовского морей, в которых забронированы более шести тыяч мест. Этот отдых организуется туристическими компаниями Вологодской области.

"Всего за лето мы планируем организовать отдых более 90 тысяч детей, из них — 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей и контролю за качеством услуг, предоставляемых организациями. Для этого в регионе уже проведена подготовительная работа: приняты все необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы отдыха и оздоровления детей, разработан алгоритм межведомственного взаимодействия в случае выявления несанкционированных организаций отдыха", — пояснил замгубернатора.