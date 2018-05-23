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Губернатор Вологодской области увеличил доход за год на 476 тыс. рублей
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Губернатор Вологодской области увеличил доход за год на 476 тыс. рублей 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Доход губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в 2017 году составил 7,2 млн рублей, на 476 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. Это следует из опубликованной на сайте регионального правительства декларации.
Согласно документу, в прошлом году Кувшинников заработал 7 246 648 рублей 4 копейки. Из них доход по основному месту работы составил 4 536 079 рублей 41 копейку, иные доходы — 2 710 568 рублей 63 копейки. В 2016 году губернатор заработал 6 770 282 рубля 38 копеек.
Его жена в 2017 году заработала 257 344 рубля 76 копеек. Это на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее.
Супружеской паре принадлежат три земельных участка площадью 4230, 1855, 1215 кв. м, жилой дом — 259,5 кв. м, дача — 149,3 кв. м. квартира — 62,8 кв. м, в их пользовании находится гараж на 18 кв. м. У губернатора Вологодской области в собственности автомобиль BMW 730, у его супруги — Suzuki SX4 и Audi Q3.
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