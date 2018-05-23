С 26 по 27 мая в Воронцовском парке пройдет ежегодный фестиваль

В Обручевском районе состоится фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей « Единая Россия — детям».

Во время фестиваля юные гости парка смогут принять участие в детских спортивных играх и веселых конкурсах. На площадках развернутся всевозможные бесплатные мастер-классы. Развлекать детей будут аниматоры в костюмах любимых персонажей из популярных мультфильмов. На сцене состоится масштабный праздничный концерт, главными героями которого станут ученики лучших детских танцевальных и музыкальных коллективов ЮЗАО. 26-27 мая с 12:00 до 20:00. Вход свободный.