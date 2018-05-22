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Столичные парки начали подготовку анимационно-развлекательных мероприятий ко дню защиты детей
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Столичные парки начали подготовку анимационно-развлекательных мероприятий ко дню защиты детей 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Праздничные мероприятия можно будет посетить 1 и 2 июня.
Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей и 2018 год не станет исключением. В честь праздника парки Москвы уже начали подготовку красочных анимационно-развлекательных мероприятий. Об этом рассказали сотрудники нескольких городских парков. Отмечается, что большинство мероприятий будут подготовлены для самых юных обитателей столицы.
На малой сцене у главного входа Филевского парка 1 июня специальной для детей проведут игровую интерактивную программу. Она включает в себя игры, розыгрыши, конкурсы танцев и многое другое. А 2 июня на главной сцене парка состоится большой благотворительный концерт. В праздничные дни ожидается около 2 тысяч посетителей.
— Все празднования у нас проходят тихо и мирно, мы всегда следим за соблюдением порядка, — рассказала сотрудница культурно-массового отдела «Парка культуры и отдыха столичного „Фили“.
В стороне не остался и сад имени Н. Э. Баумана, который 2 июня впервые проведет крупнейший семейный фестиваль домашних животных и их хозяев Petshop Days. Гостями фестиваля станут известные блогеры, теле и радиоведущие. Сообщается, что с ними можно будет пообщаться и сфотографироваться.
— Фестиваль является частью празднования Дня защиты детей. Для них будет проведено много конкурсов. Ну и поскольку дети очень любят животных, они смогут помочь приютам, узнают, как ухаживать за животными. Это будет очень познавательно для них, — пояснила сотрудница сада.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Главной целью праздника является напоминание всем людям о том, как важно защищать права детей. В настоящее время в этот день торжественные мероприятия проходят более чем в 60 странах.
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