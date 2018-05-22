В Тюменской области Капитан Помогайкин проверил знания правил личной безопасности у первоклашек

Знакомства с лучшим другом детей Капитаном Помогайкиным первоклассники тюменской школы № 7 ждали с нетерпением. Многие из ребят уже познакомились с ним на детском сайте тюменской полиции. Встреча детей с героем сайта неслучайно состоялась в преддверии летних каникул. Ребятам напомнили основные правила безопасного поведения на улице и дома.

В шутливой форме сотрудники пресс-службы УМВД России по Тюменской области проиграли со школьниками возможные опасные ситуации. Основная задача — развить бдительность у детей, например, при общении с незнакомцем. О последствиях недопустимого доверия к чужим, гости рассказали на примерах сказок. Ребята отметили, что теперь к произведениям будут относиться внимательнее, ведь они учат правилам безопасности.

Уделили внимание и безопасности при работе с Интернетом. Несколько правил, которые озвучил Помогайкин, помогут ребятам сориентироваться во всемирной сети и выбрать для себя безопасные сайты.

В конце мероприятия сотрудники показали первоклассникам видеоуроки, которые учат, как поступить в различных ситуациях.

Прослушав урок от Капитана Помогайкина и его коллег, ребята заверили, что будут внимательны в различных ситуациях и, прежде чем совершить тот или иной поступок, вспомнят советы детского полицейского.