Ведущие Первого канала пригласили жителей Ижевска на праздник 1 июня

Ижевск. Удмуртия. Ведущие Первого канала пригласили жителей Ижевска на праздник в честь Дня защиты детей 1 июня. В День защиты детей в столице Удмуртской Республики высадится «звездный десант» и проведет благотворительную акцию «Стань первым!». Мероприятие состоится при поддержке детского познавательного канала «О!», телеканалов «Дом кино» и «Музыка Первого».

В течение дня ведущие посетят детские учреждения, спортивные, лечебные и реабилитационные центры, где вручат детям памятные подарки и исполнят самые заветные желания и мечты.

Ведущие Первого канала приглашают на праздник в Ижевске

Дмитрий Борисов приглашает на праздник в Ижевске

Программа проведения благотворительной акции Первого канала «Стань первым!» в Ижевске 1 июня 2018 года:

10:00 — Акция «100 оружейников». Установление рекорда России по одновременной синхронной сборке-разборке детьми Ижевска 100 автоматов Калашникова. Площадка у монумента «Навеки с Россией».

10:30 — Детская игровая программа «От улыбки» на Центральной площади Ижевска

11:00 — Акция «Подарки от волшебника — дяди Лени Якубовича». Приземление вертолёта с Леонидом Якубовичем на стадионе «Купол»

11:30-12:00 — Торжественное открытие благотворительной акции «Стань первым!» на Центральной площади Ижевска

11:30-13:00 — Этническая площадка «Шудон корка» («Игрушечный домик») в Парке Кирова

12:00-14:30 — Концертная программа с участием детских коллективов Удмуртской Республики на Центральной площади Ижевска

12:00-14:00 — Кубок «Удмуртская шумовка». Пельменные игры в Парке Кирова

14:00 — Акция «Футбол детям!». Товарищеский матч команды звезд Первого канала и команды «Молния» воспитанников Республиканского детского дома

14:00, 16:00 — Акция «Мультфильмы детям!». Показ мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта» в КЦ «Россия»

15:00 — Акция «Ералаш детям!». Встреча с Борисом Грачевским и премьерный показ серий Ералаша в ДК «Металлург»

15:00 — Акция «Цирк детям!». Цирковое представление в Государственном цирке Удмуртии с участием звезд Первого канала

17:00 — Акция «Кино детям!». Показ фильма «Золушка». Цветная версия картины 1947 года на большом экране в ДК «Металлург»

10:00-20:00 — Акция «Зоопарк детям!»

17:00 — Концерт с участием звезд Первого канала и детских коллективов Удмуртской Республики в ДК «Аксион»

19:00-20:00 — Рободискотека «Вечерняя Эктоника». DJ сеты, танцующие роботы, удмуртская музыка

20:00-22:45 Гала-концерт на Центральной площади Ижевска

22:20 — Праздничный салют

23:00— Показ фильма «Время Первых» в Летнем саду