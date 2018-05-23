Куда сходить с ребенком в конце мая

Отдых с детьми должен быть не только веселым, но и интересным. WomanHit.ru выбрал мероприятия, которые просто нельзя пропустить

Что: спектакль «Золотой ключ» в постановке Евгения Ибрагимова

Евгений Ибрагимов известен как «солнечный режиссер, которому подвластны все жанры, кроме скучного». Четыре премии «Золотая Маска» — тому доказательство. Поэтому именно он был приглашен в Московский Губернский театр для постановки спектакля для детей. «Мы очень долго ждали Евгения Ибрагимова с постановкой в нашем театр, — рассказывает Сергей Безруков, художественный руководитель театра. — Он потрясающе работает с куклами, я очарован им как мастером и давно мечтал, чтобы он поработал с моими артистами. Для меня было очень важно, чтобы мои актеры получили этот опыт — мне кажется, это сделает их богаче в профессиональном плане. Да, мы не ТЮЗ, мы драматический театр, но я всегда считал, что детский репертуар очень важен любому театру».

Ибрагимов выбрал к постановке сказку о Буратино. И, конечно, мы увидим новое прочтение всем известного произведения. «Оно глубже, чем просто сказка, — продолжает Сергей Безруков. — Для меня она всегда была историей о внутренней свободе, о свободе творчества. Это понятия, которые надо закладывать с детства. Карабас Барабас живет внутри каждого из нас — все зависит от того, насколько мы готовы это осознать и показать ему „нос“, как это сделал Буратино и его друзья».

«Золотой ключ» — синтетический спектакль, впервые актерам театра предстоит создавать образ своего персонажа не только при помощи привычного актерского инструментария — пластики, голоса, жеста, — но и освоить работу с куклами. А еще здесь будет много музыки. Ее специально для спектакля создал композитор Николай Якимов, а тексты для арий, дуэтов и зонгов сочинил Сергей Плотов

Где: Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова

Когда: 26 мая

Что: эксцентрическая комедия «Скамейка» с Антоном Хабаровым в главной роли

Этот спектакль — для детей постарше, которые уже начинают задавать вопросы про взаимоотношения полов. За время спектакля перед зрителями разворачивается настоящий психологический триллер, в котором смешались правда и ложь, любовь и ненависть. Мужчине и женщине, которые встретились случайно в парке на скамейке, предстоит прожить за один вечер целую жизнь. Скамейка становится свидетелем надежд и разочарований, взрывов страсти и отчаяния. Но любая встреча — неслучайна: постепенно герои приходят к пониманию не только друг друга, но и самих себя.

Где: Малая сцена Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова

Когда: 2 июня

Что: концерт к 55-летию Уитни Хьюстон

Даже если ваши отпрыски никогда не слышали имени Уиютни Хьюстон, идти на этот концерт — обязательно. Хотя бы ради того, чтобы заинтересовать — кто же является певицей «номер один»?

Талант и авторитет Хьютон сделали ее проводником на сцену большинства современных артистов, которые оценивают вклад певицы в мировую школу музыки как бесценный и признаются в том, что оказались на сцене под влиянием ее творчества — мощного культурного послания великодушия, чистоты и человечности.

Одной из загадок вечера станет певица, которая выступит на сцене в настоящем платье Уитни Хьюстон! В этом платье звезда выступала во время мирового тура «Телохранитель», впоследствии оно было выкуплено организаторами на аукционе.

Концерт включает эксклюзивные номера, необычные дуэты, проходит в формате шоу с оркестром, живым звуком и уникальными проекциями.

Где: театр Мюзикла

Когда: 30 мая в 20.00