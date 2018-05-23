Куда сходить с ребенком в конце мая 

Отдых с детьми должен быть не только веселым, но и интересным. WomanHit.ru выбрал мероприятия, которые просто нельзя пропустить
Что: спектакль «Золотой ключ» в постановке Евгения Ибрагимова
Евгений Ибрагимов известен как «солнечный режиссер, которому подвластны все жанры, кроме скучного». Четыре премии «Золотая Маска» — тому доказательство. Поэтому именно он был приглашен в Московский Губернский театр для постановки спектакля для детей. «Мы очень долго ждали Евгения Ибрагимова с постановкой в нашем театр, — рассказывает Сергей Безруков, художественный руководитель театра. — Он потрясающе работает с куклами, я очарован им как мастером и давно мечтал, чтобы он поработал с моими артистами. Для меня было очень важно, чтобы мои актеры получили этот опыт — мне кажется, это сделает их богаче в профессиональном плане. Да, мы не ТЮЗ, мы драматический театр, но я всегда считал, что детский репертуар очень важен любому театру».
Ибрагимов выбрал к постановке сказку о Буратино. И, конечно, мы увидим новое прочтение всем известного произведения. «Оно глубже, чем просто сказка, — продолжает Сергей Безруков. — Для меня она всегда была историей о внутренней свободе, о свободе творчества. Это понятия, которые надо закладывать с детства. Карабас Барабас живет внутри каждого из нас — все зависит от того, насколько мы готовы это осознать и показать ему „нос“, как это сделал Буратино и его друзья».
«Золотой ключ» — синтетический спектакль, впервые актерам театра предстоит создавать образ своего персонажа не только при помощи привычного актерского инструментария — пластики, голоса, жеста, — но и освоить работу с куклами. А еще здесь будет много музыки. Ее специально для спектакля создал композитор Николай Якимов, а тексты для арий, дуэтов и зонгов сочинил Сергей Плотов.
Где: Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова
Когда: 26 мая
Что: эксцентрическая комедия «Скамейка» с Антоном Хабаровым в главной роли
Этот спектакль — для детей постарше, которые уже начинают задавать вопросы про взаимоотношения полов. За время спектакля перед зрителями разворачивается настоящий психологический триллер, в котором смешались правда и ложь, любовь и ненависть. Мужчине и женщине, которые встретились случайно в парке на скамейке, предстоит прожить за один вечер целую жизнь. Скамейка становится свидетелем надежд и разочарований, взрывов страсти и отчаяния. Но любая встреча — неслучайна: постепенно герои приходят к пониманию не только друг друга, но и самих себя.
Где: Малая сцена Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова
Когда: 2 июня
Что: концерт к 55-летию Уитни Хьюстон
Даже если ваши отпрыски никогда не слышали имени Уиютни Хьюстон, идти на этот концерт — обязательно. Хотя бы ради того, чтобы заинтересовать — кто же является певицей «номер один»?
Талант и авторитет Хьютон сделали ее проводником на сцену большинства современных артистов, которые оценивают вклад певицы в мировую школу музыки как бесценный и признаются в том, что оказались на сцене под влиянием ее творчества — мощного культурного послания великодушия, чистоты и человечности.
Все самые известные песни исполнят звезды эстрады и шоу «Голос». Среди участников — Юлия Началова, Александр Панайотов, Руслан Алехно, Маргарита Позоян, Елена Максимова, Людмила Соколова, Алла Рид, Александра Белякова, Галина Безрук, Семен Величко, Константин Работов, Этери Бериашвили, Арцвик, Рэй, Кристина Колес, Аннэя Пашинская, Одиссей Аджинджал, Буша Гоман, а также другие звезды российской и зарубежной музыкальной сцены. Эти таланты позволяют воссоздать репертуар легендарной певицы и вдохнуть новую жизнь в ее творческое наследие, наполняя зал атмосферой любви и искренности, которая всегда царила на концертах Уитни Хьюстон!
Одной из загадок вечера станет певица, которая выступит на сцене в настоящем платье Уитни Хьюстон! В этом платье звезда выступала во время мирового тура «Телохранитель», впоследствии оно было выкуплено организаторами на аукционе.
Концерт включает эксклюзивные номера, необычные дуэты, проходит в формате шоу с оркестром, живым звуком и уникальными проекциями.
Где: театр Мюзикла
Когда: 30 мая в 20.00