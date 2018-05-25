Международный день пропавших детей

25 мая отмечается Международный день пропавших детей (International Missing Children Day).

Идея посвятить проблеме пропавших детей специальный день появилась в США. В этот день, 25 мая 1979 года, по дороге из школы пропал шестилетний американский мальчик Эвиан Пейтс, которого так и не смогли найти. В 1983 году, спустя четыре года после пропажи ребенка, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей.

В 1984 году в США был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC).

Американская инициатива была поддержана в Европе. В 1998 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), официальное открытие которого состоялось в апреле 1999 года.

В 1998 году по инициативе ICMEC была создана Глобальная сеть Центров поиска пропавших детей (GMCN) — многоязычная база данных с фотографиями и информацией о пропавших детях со всего мира. В настоящее время членами GMCN являются 25 стран, в том числе и Россия.

В 2001 году, благодаря усилиям Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей, 25 мая впервые отмечался как Международный день пропавших детей.

Целью мероприятий Международного дня пропавших детей является привлечение общественного внимания к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.

Символом Дня пропавших детей является изображение синей незабудки.

В 2012 году Россия впервые официально присоединилась к традиции празднования Международного дня пропавших детей.

По данным Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), каждый год в Австралии пропавшими без вести числятся 20 тысяч детей, в Бразилии — 40 тысяч, в Канаде — более 45 тысяч. В Европе в розыске ежегодно значатся сотни тысяч детей: в Испании — 20 тысяч, в Германии — 100 тысяч, в Великобритании — более 112 тысяч.

В России в целях содействия в объединении усилий государственных органов власти, общественных организаций и граждан в вопросах поиска пропавших детей, а также профилактики пропаж и самовольных уходов несовершеннолетних в декабре 2014 года был создан Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

По данным центра, ежегодно в России пропадает около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч — несовершеннолетних.

В безлюдной местности ежегодно пропадают около 20 тысяч человек, из которых порядка 500 детей (данные МЧС ). Из них 98% либо находят, либо сами возвращаются домой. Но до 1000 человек ежегодно погибают в лесу или иной безлюдной территории, не найдя помощи. Из них 3-5% — дети (данные Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям).

В большинстве случаев человека удается найти в течение трех дней после его исчезновения. Если за это время установить местонахождения не удается, его объявляют в розыск.

Поисками пропавших занимаются спасатели, полицейские и волонтеры. В России существует порядка 140 организаций, занимающихся поиском людей.

Такие крупные волонтерские организации, как «Лиза Алерт» и «Поиск пропавших детей», обрабатывают несколько сотен заявок в год.

В случае пропажи ребенка волонтеры рекомендуют не поддаваться панике, не терять время, а действовать.

Необходимо составить подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения. Включить в описание особые приметы и характерные манеры.

Найти последнюю фотографию и незамедлительно подать заявление в ближайшее отделение полиции. Заявление обязаны принять сразу. В противном случае, это является нарушением закона. Необходимо обязательно требовать регистрации заявления.

Если у ребенка есть мобильный телефон, номер которого оформлен на одного из родителей, необходимо запросить у сотового оператора распечатку последних звонков.

Рекомендуется обзвонить всех, кто может знать о местонахождении ребенка, быть особенно внимательным к тем, кто видел его незадолго до исчезновения.

Нужно позвонить волонтерам. Привлечь к поискам как можно больше людей — родственников, друзей и знакомых.

Если ребенок пропал:

— в лесопарковой зоне: не медлите, сразу обращайтесь в полицию и местное отделение МЧС. До приезда спасателей проведите первичный осмотр просек и линейных ориентиров (река, забор, линии электропередач) в районе пропажи.

— на транспорте (не вышел с вами на нужной остановке или вы разминулись): сообщите о ребенке дежурному по вокзалу, станции метро, автостанции или сотруднику линейного УВД на транспорте. Поезжайте на следующую остановку, возможно, он там вышел. Если ребенка там не оказалось, звоните в полицию.

— в общественных местах (на вокзалах, стадионах, в торговых центрах): немедленно обратитесь к менеджерам, в службу информации или охраны и позвоните в полицию. Попросите объявить по громкой связи о случившемся. Требуйте проверять всех детей подходящего возраста на выходах. Оставайтесь на месте, ждите полицию.

Телефон «горячей линии» Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: 8-800-700-56-76.

Телефон «горячей линии» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52.