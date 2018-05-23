У страдающей психическим заболеванием матери изъяли ребенка в Приморье

Находскинским приставам поступил исполнительный лист, в котором говорилось о передаче шестилетнего ребенка опекуну — бабушке, которая является матерью отца мальчика, сообщает PIRMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

Бабушка совместно с участковым неоднократно предпринимала попытки забрать ребенка, однако мать ребенка не открывала двери, и отказывалась добровольно передать внука бабушке. При этом оставлять ребенка с матерью было опасно для жизни самого мальчика, поскольку женщина страдает расстройством, из-за которого процесс воспитания и содержания ребенка становится невозможным.

После этого хитрого хода женщина открыла двери. Увидев на пороге судебных приставов, она сразу же набросилась на них, пытаясь не пустить их в квартиру. Но пристав предотвратил дальнейшие попытки противодействовать исполнению судебного решения.

В результате внук с удовольствием ушел вместе с бабушкой.