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У страдающей психическим заболеванием матери изъяли ребенка в Приморье
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У страдающей психическим заболеванием матери изъяли ребенка в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Находскинским приставам поступил исполнительный лист, в котором говорилось о передаче шестилетнего ребенка опекуну — бабушке, которая является матерью отца мальчика, сообщает PIRMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.
Бабушка совместно с участковым неоднократно предпринимала попытки забрать ребенка, однако мать ребенка не открывала двери, и отказывалась добровольно передать внука бабушке. При этом оставлять ребенка с матерью было опасно для жизни самого мальчика, поскольку женщина страдает расстройством, из-за которого процесс воспитания и содержания ребенка становится невозможным.
После этого хитрого хода женщина открыла двери. Увидев на пороге судебных приставов, она сразу же набросилась на них, пытаясь не пустить их в квартиру. Но пристав предотвратил дальнейшие попытки противодействовать исполнению судебного решения.
В результате внук с удовольствием ушел вместе с бабушкой.
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