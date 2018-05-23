Немецких родителей штрафуют за желание сэкономить на детском отпуске

Полиция Германии устраивает облавы в аэропортах на семьи, которые отправляются в отпуск с детьми на неделю раньше окончания учебного года. Законодательство этой страны запрещает ученикам от 6 до 16 лет пропускать школу по собственному желанию, однако родители хотят сэкономить на отпуске и купить путевки дешевле.

По словам газеты Der Spiegel, немецкая полиция, размещенная в аэропортах Меммингена, Нюрнберга и Мюнхена, в настоящее время выявила по меньшей мере 20 семей, которые решили увезти детей на отдых ранее 19 мая. Издание сообщает, что полиция не препятствует вывозу детей, так как путевки, билеты и гостиницы уже оплачены, однако по возвращении семьям придется заплатить штраф в размере € 1,000. У родителей будет 2 недели, чтобы объяснить, почему их дети пропустили учебное время, и если причина будет не достаточно уважительной, экономия отпускных денег окажется бессмысленной.

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