Ещё
В Красноярском крае на 1,5 тысячи рублей подорожал отдых в летних лагерях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Красноярском крае на 1,5 тысячи рублей подорожал отдых в летних лагерях 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Сегодня путевка в загородный лагерь обойдется в среднем в 18 115 рублей.
Напомним, что в прошлом году путевку можно было купить за 16 666 рублей. По-прежнему 70% оплачивает краевой бюджет и 30% — родители. Родительская плата в 2018 году составит 5 434 рубля, в пришкольные лагеря на 21 день — 912 рублей. Такое резкое повышение цен чиновники объясняют просто, якобы цена проиндексирована на 8,6% «с учетом роста цен».
Кстати, на бесплатные путевки могут рассчитывать дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, а также дети, находящиеся под опекой. Всего в этом году в детские лагеря отправится 220 тысяч детей из Красноярского края — это 70% от общего числа школьников.
АиФ Красноярск: последние новости
В «АиФ на Енисее» пройдет круглый стол на тему летнего травматизма Комплектование в детские сады Красноярска продлиться до 1 сентября «АиФ-Красноярск» проводит розыгрыш билетов на «Мир Дикого Запада»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?86
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что скрывает смерть Листьева130
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение