В Красноярском крае на 1,5 тысячи рублей подорожал отдых в летних лагерях

Сегодня путевка в загородный лагерь обойдется в среднем в 18 115 рублей.

Напомним, что в прошлом году путевку можно было купить за 16 666 рублей. По-прежнему 70% оплачивает краевой бюджет и 30% — родители. Родительская плата в 2018 году составит 5 434 рубля, в пришкольные лагеря на 21 день — 912 рублей. Такое резкое повышение цен чиновники объясняют просто, якобы цена проиндексирована на 8,6% «с учетом роста цен».

Кстати, на бесплатные путевки могут рассчитывать дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, а также дети, находящиеся под опекой. Всего в этом году в детские лагеря отправится 220 тысяч детей из Красноярского края — это 70% от общего числа школьников.