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Многодетную мать в Сергачском районе обвиняют в жестоком обращении с детьми
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Многодетную мать в Сергачском районе обвиняют в жестоком обращении с детьми 

В городе N 59 минут назад
Фото: В городе N
В Сергачском районе по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
В ходе проверки было установлено, что 34-летняя мать пятерых детей (15,13, 11, 9 и 3 лет), систематически пренебрегала своими родительскими обязанностями. Женщина злоупотребляла спиртным, бродяжничала, оставляла младших детей под присмотром старших. Работать женщина не пыталась, а у детей не было даже самого элементарного — еды и одежды.
У младшего ребенка имелось врожденное заболевание, требующее оперативного вмешательства. Но женщина к врачам не обращалась, а когда мальчика положили в больницу, ухаживала за ним не она, а старшая сестра.
Материалы проверки были направлены в отдел полиции, детей поместили в учреждения социальной защиты, а в отношении горе-матери возбудили уголовное дело по обвинению в неисполнение родительских обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетними. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
По уголовному делу проводится расследование, решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Напомним, жителя Уренского района повторно осудили за насилие над детьми.
Фото: sn74.ru
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